Los 5 trucos claves para mejorar la señal del WiFi

Mejorar la calidad de la señal de internet en casa es posible sin necesidad de contratar planes más caros ni cambiar de proveedor. Existen ajustes simples y prácticas cotidianas que pueden marcar una gran diferencia en la estabilidad y velocidad del WiFi.
Los problemas de conexión, como cortes o baja intensidad en determinadas habitaciones, no siempre están relacionados con fallas externas. En muchos casos, la ubicación del módem, la configuración del router o el uso de protocolos antiguos son los verdaderos responsables de que la red no funcione al máximo rendimiento.
Aplicar una serie de trucos sencillos ayuda a aprovechar mejor la cobertura y garantizar que todos los dispositivos se conecten de manera más eficiente. Con unos pocos cambios en el equipo y el entorno, se puede lograr que la señal llegue con mayor potencia a cada rincón del hogar.
Wi fi router
Cómo configurar el router de WiFi
Acceder a la configuración del módem desde un navegador es el primer paso para optimizar la conexión. Una vez dentro, utilizando el usuario y la contraseña que figuran en la etiqueta del dispositivo, es necesario localizar el apartado de Red inalámbrica o Wireless.
En la sección correspondiente a la banda de 2.4 GHz, se debe deshabilitar los estándares obsoletos, como 802.11b y 802.11g, y dejar activos únicamente los más recientes, como Wi-Fi 4, 5 o 6. Esta simple acción evita que los equipos se conecten con menor velocidad y logra que toda la red funcione de manera más ágil y estable.
Finalmente, es importante guardar los cambios realizados y reiniciar el router para que la nueva configuración comience a aplicarse. Con esta medida se puede conseguir un incremento notable en la velocidad de navegación sin necesidad de cambiar de equipo ni aumentar el precio del servicio contratado.