Los 5 trucos claves para mejorar la señal del WiFi Ajustar la configuración del módem y aplicar trucos simples mejora el rendimiento en casa. Una señal más potente garantiza velocidad y alcance en todos los ambientes. Por







Mejorar la calidad de la señal de internet en casa es posible sin necesidad de contratar planes más caros ni cambiar de proveedor. Existen ajustes simples y prácticas cotidianas que pueden marcar una gran diferencia en la estabilidad y velocidad del WiFi.

Los problemas de conexión, como cortes o baja intensidad en determinadas habitaciones, no siempre están relacionados con fallas externas. En muchos casos, la ubicación del módem, la configuración del router o el uso de protocolos antiguos son los verdaderos responsables de que la red no funcione al máximo rendimiento.

Aplicar una serie de trucos sencillos ayuda a aprovechar mejor la cobertura y garantizar que todos los dispositivos se conecten de manera más eficiente. Con unos pocos cambios en el equipo y el entorno, se puede lograr que la señal llegue con mayor potencia a cada rincón del hogar.

router wifi.jpg Los 5 trucos para mejorar la señal del WiFi Ubicar el router en un punto central y elevado de la casa, evitando paredes gruesas, columnas o electrodomésticos que bloqueen la señal.

Orientar correctamente las antenas, colocando una en vertical y otra en horizontal para abarcar mejor distintos ambientes.

Mantener el firmware del router actualizado para optimizar la seguridad y el rendimiento de la conexión.

Elegir la banda de frecuencia adecuada: la de 2.4 GHz ofrece mayor alcance y la de 5 GHz brinda más velocidad a corta distancia.

Revisar la configuración y desactivar protocolos antiguos que enlentecen la red, como 802.11b o 802.11g.

Wi fi router El método definitivo para detectar si tu vecino se conectó al Wi-Fi Cómo configurar el router de WiFi Acceder a la configuración del módem desde un navegador es el primer paso para optimizar la conexión. Una vez dentro, utilizando el usuario y la contraseña que figuran en la etiqueta del dispositivo, es necesario localizar el apartado de Red inalámbrica o Wireless.