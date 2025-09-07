7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los 5 trucos claves para mejorar la señal del WiFi

Ajustar la configuración del módem y aplicar trucos simples mejora el rendimiento en casa. Una señal más potente garantiza velocidad y alcance en todos los ambientes.

Por

Mejorar la calidad de la señal de internet en casa es posible sin necesidad de contratar planes más caros ni cambiar de proveedor. Existen ajustes simples y prácticas cotidianas que pueden marcar una gran diferencia en la estabilidad y velocidad del WiFi.

La batería logra ofrecer una autonomía prolongada con un diseño seguro y estable.
Te puede interesar:

¿Adiós a los cargadores? La batería de celular que puede durar hasta 20 días

Los problemas de conexión, como cortes o baja intensidad en determinadas habitaciones, no siempre están relacionados con fallas externas. En muchos casos, la ubicación del módem, la configuración del router o el uso de protocolos antiguos son los verdaderos responsables de que la red no funcione al máximo rendimiento.

Aplicar una serie de trucos sencillos ayuda a aprovechar mejor la cobertura y garantizar que todos los dispositivos se conecten de manera más eficiente. Con unos pocos cambios en el equipo y el entorno, se puede lograr que la señal llegue con mayor potencia a cada rincón del hogar.

router wifi.jpg

Los 5 trucos para mejorar la señal del WiFi

  • Ubicar el router en un punto central y elevado de la casa, evitando paredes gruesas, columnas o electrodomésticos que bloqueen la señal.
  • Orientar correctamente las antenas, colocando una en vertical y otra en horizontal para abarcar mejor distintos ambientes.
  • Mantener el firmware del router actualizado para optimizar la seguridad y el rendimiento de la conexión.
  • Elegir la banda de frecuencia adecuada: la de 2.4 GHz ofrece mayor alcance y la de 5 GHz brinda más velocidad a corta distancia.
  • Revisar la configuración y desactivar protocolos antiguos que enlentecen la red, como 802.11b o 802.11g.
Wi fi router
El método definitivo para detectar si tu vecino se conectó al Wi-Fi

El método definitivo para detectar si tu vecino se conectó al Wi-Fi

Cómo configurar el router de WiFi

Acceder a la configuración del módem desde un navegador es el primer paso para optimizar la conexión. Una vez dentro, utilizando el usuario y la contraseña que figuran en la etiqueta del dispositivo, es necesario localizar el apartado de Red inalámbrica o Wireless.

En la sección correspondiente a la banda de 2.4 GHz, se debe deshabilitar los estándares obsoletos, como 802.11b y 802.11g, y dejar activos únicamente los más recientes, como Wi-Fi 4, 5 o 6. Esta simple acción evita que los equipos se conecten con menor velocidad y logra que toda la red funcione de manera más ágil y estable.

Finalmente, es importante guardar los cambios realizados y reiniciar el router para que la nueva configuración comience a aplicarse. Con esta medida se puede conseguir un incremento notable en la velocidad de navegación sin necesidad de cambiar de equipo ni aumentar el precio del servicio contratado.

Noticias relacionadas

Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Podría integrarse en infraestructuras marcianas y aportar un suministro continuo de oxígeno.

Atención: el invento que permitiría al ser humano respirar en Marte

El interés creció aún más luego de hacerse virales en un programa de streaming, donde Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín las probaron en vivo.

Adiós a las pulseras tradicionales: así son los nuevos modelos que vibran y son ideales para parejas

El sistema muestra un ícono claro e intuitivo, en donde aparece una cara sonriente si el alimento está libre de gluten o una cara triste si lo contiene.

El dispositivo innovador que le simplifica la vida a quienes sufren de celiaquía

Google sacó un comunicando negando que realmente Gmail haya sufrido fallas de seguridad.

Google fue contundente ante los rumores de fallas de seguridad en Gmail

Samsung, Xiaomi y Motorola dominaron el top 10 del mercado argentino.

Cuál fue el celular más vendido en la Argentina en agosto de 2025

Rating Cero

Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Wanda Nara sorprendió a Maxi López con su controversial promesa.

La controversial promesa de Wanda Nara a Maxi López: "Si ganas MasterChef..."

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.

Estrella de Marvel adelantó la trama de Avengers Doomsday: "Les va a derretir el cerebro"

Wanda Nara y Mauro Icardi llegaron a un acuerdo para la división de bienes.

Se reveló la división de bienes de Wanda Nara y Mauro Icardi: es una cifra multimillonaria

Si bien mantiene su perfil bajo, Antonella Roccuzzo se ha transformado a lo largo de los años en una figura de la moda y redes.

La impresionante transformación de Antonela Roccuzzo: su antes y después

últimas noticias

Las mejores perlitas que daron las Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires

La emoción de Kicillof, el presidente de mesa que salió corriendo y el homenaje a Pablo Grillo: lo que dejaron las elecciones bonaerenses

Hace 10 minutos
play
Falso amor y venganza, una nueva producción estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

De qué se trata Falso amor y venganza, el documental sobre engaños amorosos que llegó a Netflix

Hace 28 minutos
La estrella de Hollywood reveló este detalle hilarante.

Sophie Turner contó que una famosa pareja se separó por su culpa: ¿qué hizo?

Hace 28 minutos
Descubre los signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Astrología viral: signos más impactados por los eclipses de septiembre 2025

Hace 29 minutos
La cultura digital sigue modificando el lenguaje, incorporando constantemente nuevos términos al diccionario.

Cuál es el significado de Skibidi, la palabra que ya está en el diccionario

Hace 30 minutos