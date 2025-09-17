Es peligroso: 4 lugares donde no debés conectar un alargador o zapatilla en tu casa

Estos son lugares prohibidos para las zapatillas eléctricas.

Para que los electrodomésticos de un hogar puedan funcionar, es necesario utilizar tomas de corriente o alargadores para darle electricidad. Sin embargo, este es un tema que hay que tratar con delicadeza, ya que un uso indebido o mal disposición de estos artefactos puede producir incendios o electrocuciones.

Los accidentes domésticos suelen ser ignorados por las personas, que desconocen los verdaderos riesgos del uso de zapatillas eléctricas. Y es que la seguridad del hogar es un punto fundamental para asegurar una protección de todos los miembros de la familia, especialmente relacionada a estos aparatos.

Cabe advertir en primer lugar que hay una gran lista de electrodomésticos que no se deben conectar a un alargador, pero en la misma línea estas conexiones tampoco pueden conectarse en cualquier lugar. Los especialistas en electricidad para el hogar de House Digest en Estados Unidos realizaron un informe sobre los lugares en los que nunca se tiene que conectar un alargador para evitar problemas mayores.

