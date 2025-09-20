IR A
Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

De qué se trata esta breve pero intensa historia que la está rompiendo en la popular plataforma de streaming.

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos título, una producción polaca que se estrenó en 2023 es una de las más populares de la N roja.

Se trata de La chica y el cosmonauta, una miniserie de seis episodios de alrededor de 50 minutos cada uno, que logró cautivar a todos los espectadores con su intensa y original trama. Creada por Agata Malesinska, combina romance, misterio y escenas casi “prohibidas” que no dejan indiferente al espectador.

La trama, por su parte, juega constantemente entre la tensión romántica y el suspenso científico. Con una narrativa original, la serie se pregunta: ¿puede el amor sobrevivir al paso del tiempo? Con grandes actuaciones, es una de las producciones más interesantes de los últimos años.

La chica y el cosmonauta

Netflix: sinopsis de La chica y el cosmonauta

La historia gira en torno a Niko, un astronauta que desaparece en una misión espacial y regresa inesperadamente en el año 2052, tres décadas después. Lo sorprendente es que no ha envejecido ni un solo día, lo que despierta la atención de científicos y de una poderosa corporación que busca descubrir los secretos de su misteriosa juventud intacta.

Sin embargo, el verdadero drama no pasa solo por la ciencia. Durante su ausencia, Marta —su gran amor— reconstruyó su vida, se casó con Bogdan y tuvo una hija. La inesperada reaparición de Niko la obliga a enfrentar sentimientos que parecían enterrados y a replantearse si aquel romance del pasado puede sobrevivir al tiempo, a las decisiones tomadas y a las cicatrices emocionales que dejó la ausencia.

Tráiler de La chica y el cosmonauta

Embed - Dziewczyna i kosmonauta I Oficjalny zwiastun I Netflix

Reparto de La chica y el cosmonauta

  • Vanessa Aleksander
  • Jdrzej Hycnar
  • Jakub Sasak
  • Magdalena Cielecka
  • Andrzej Chyra
