Cambia Spotify para siempre: las novedades que tenés que conocer

La plataforma amplió las funciones disponibles sin costo. Ahora se pueden reproducir temas a demanda y crear playlists personalizadas con más opciones.

El servicio apunta a brindar más control sobre lo que se escucha.

Spotify decidió dar un paso muy importante en la evolución de su servicio : varias funciones que antes eran exclusivas de los suscriptores premium ahora estarán disponibles también en la versión gratuita. Con esta actualización, los usuarios podrán reproducir canciones a demanda, crear listas personalizadas y acceder con mayor libertad a los contenidos compartidos en redes.

La plataforma, que ya supera los 600 millones de usuarios en todo el mundo , busca mejorar la experiencia de quienes eligen la opción sin costo. Durante años, una de las mayores limitaciones de esta versión fue la reproducción aleatoria obligatoria, que impedía elegir temas concretos.

Ahora, el servicio apunta a derribar esa barrera y a brindar más control sobre lo que se escucha, acercando la experiencia al nivel de Spotify Premium. El cambio también responde a la necesidad de retener usuarios en un mercado cada vez más competitivo, donde la personalización y la facilidad de uso marcan la diferencia.

Uno de los anuncios más relevantes es la posibilidad de buscar y reproducir cualquier canción, álbum o podcast directamente desde la aplicación, sin depender de un modo aleatorio. Con solo tocar el botón de reproducción, los usuarios podrán acceder al contenido que deseen en cualquier momento.

Otra novedad destacada es la integración con redes sociales y apps de mensajería. Ahora será posible abrir de inmediato los enlaces de canciones compartidos por otros usuarios, lo que hace más fácil la interacción y la manera de descubrir música recomendada.

La creación de playlists personalizadas también se amplía en la versión gratuita. Los usuarios podrán asignar un nombre a la lista, añadir sus canciones preferidas y recibir sugerencias automáticas de la plataforma para complementarla con más temas relacionados, con la posibilidad de incorporarlos con un solo toque.

spotify Efe

Además, llega la opción de diseñar portadas para listas, un detalle estético que hasta ahora era exclusivo de los suscriptores Premium. Este recurso permite elegir colores, imágenes y efectos de texto para dar un sello personal. Además, se suma el acceso directo a las letras de canciones, disponibles con solo deslizar hacia arriba desde la pantalla de reproducción.

Todas estas funciones ya están activas en más de 120 mercados y marcan un cambio de gran impacto en la experiencia gratuita. No obstante, Spotify mantiene algunas ventajas exclusivas para suscriptores, como la ausencia de publicidad, las listas generadas por inteligencia artificial y el recién lanzado audio sin pérdidas.