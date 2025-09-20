El lugar donde no hay que enchufar el cargador del celular: es un peligro No estar atentos puede aumentar el riesgo de accidentes. Qué recomiendan los expertos. Por







Es imporante tomar precauciones al cargar la batería del celular. FREEPIK

El celular es tan importante en nuestra rutina, tanto para temas personales como para resolver asuntos del trabajo, que es común que se le agote la batería a mitad del día y lo pongamos a cargar mientras hacemos otras cosas. Sin embargo, dejarlo enchufado en ciertos lugares puede ser peligroso.

Según advierten los expertos, algunas costumbres habituales y a las que no les prestamos mayor atención aumentan el riesgo de incendios. En este sentido, el peor lugar para dejar el celular mientras está enchufado es arriba de la cama o una manta, y ni hablar si accidentalmente lo tapa una almohada.

Esto se debe a que las superficies blandas y poco ventiladas no permiten que el calor que se genera durante la carga se disipe correctamente. Esta temperatura se concentra y puede terminar sobrecalentando el smartphone o el cargador, lo que aumenta el peligro de fallas, explosiones y cortocircuitos.

Celular, cama, dormir Freepik

Además, los expertos señalaron que el celular nunca debe dejarse enchufado toda la noche, porque se corre el mismo riesgo. Lo mejor es cargarlo mientras estamos despiertos y desconectarlo apenas llegue al 100% de batería, para que el cargador no siga trabajando de más.