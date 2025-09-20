El lugar donde no hay que enchufar el cargador del celular: es un peligro

El celular es tan importante en nuestra rutina, tanto para temas personales como para resolver asuntos del trabajo, que es común que se le agote la batería a mitad del día y lo pongamos a cargar mientras hacemos otras cosas. Sin embargo, dejarlo enchufado en ciertos lugares puede ser peligroso.
Según advierten los expertos, algunas costumbres habituales y a las que no les prestamos mayor atención aumentan el riesgo de incendios. En este sentido, el peor lugar para dejar el celular mientras está enchufado es arriba de la cama o una manta, y ni hablar si accidentalmente lo tapa una almohada.
Esto se debe a que las superficies blandas y poco ventiladas no permiten que el calor que se genera durante la carga se disipe correctamente. Esta temperatura se concentra y puede terminar sobrecalentando el smartphone o el cargador, lo que aumenta el peligro de fallas, explosiones y cortocircuitos.
Además, los expertos señalaron que el celular nunca debe dejarse enchufado toda la noche, porque se corre el mismo riesgo. Lo mejor es cargarlo mientras estamos despiertos y desconectarlo apenas llegue al 100% de batería, para que el cargador no siga trabajando de más.