El lugar donde no hay que enchufar el cargador del celular: es un peligro

No estar atentos puede aumentar el riesgo de accidentes. Qué recomiendan los expertos.

Es imporante tomar precauciones al cargar la batería del celular.

Es imporante tomar precauciones al cargar la batería del celular.

El celular es tan importante en nuestra rutina, tanto para temas personales como para resolver asuntos del trabajo, que es común que se le agote la batería a mitad del día y lo pongamos a cargar mientras hacemos otras cosas. Sin embargo, dejarlo enchufado en ciertos lugares puede ser peligroso.

Según advierten los expertos, algunas costumbres habituales y a las que no les prestamos mayor atención aumentan el riesgo de incendios. En este sentido, el peor lugar para dejar el celular mientras está enchufado es arriba de la cama o una manta, y ni hablar si accidentalmente lo tapa una almohada.

Esto se debe a que las superficies blandas y poco ventiladas no permiten que el calor que se genera durante la carga se disipe correctamente. Esta temperatura se concentra y puede terminar sobrecalentando el smartphone o el cargador, lo que aumenta el peligro de fallas, explosiones y cortocircuitos.

Celular, cama, dormir

Además, los expertos señalaron que el celular nunca debe dejarse enchufado toda la noche, porque se corre el mismo riesgo. Lo mejor es cargarlo mientras estamos despiertos y desconectarlo apenas llegue al 100% de batería, para que el cargador no siga trabajando de más.

Consejos para cargar el celular de forma segura

  • Usar cargadores originales que no tengan cables pelados ni deteriorados.
  • Cargar el celular sobre superficies firmes y ventiladas como mesas, escritorios o estanterías.
  • No dejar el celular enchufado sobre una cama, sillón o cerca de una fuente de calor.
  • Controlar que el dispositivo no quede cubierto por mantas, almohadones u otros objetos que impidan que el calor se disipe.
  • Desconectar el cargador cuando termine de cargarse o usar temporizadores automáticos.
  • Supervisar la carga; evitar enchufar el celular durante la noche o cuando no hay nadie en la casa.
  • Revisar regularmente los enchufes, extensiones y cables de carga para detectar cualquier signo de desgaste.

