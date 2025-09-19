19 de septiembre de 2025 Inicio
Llegan los "recordatorios" a WhatsApp: cómo es la función perfecta para olvidadizos

La aplicación de mensajería instantánea de Meta prueba una herramienta para mejorar la organización de los chats. Alertas privadas y configurables prometen simplificar la vida diaria.

La propuesta ya se encuentra en fase de pruebas y promete convertirse en un aliado clave.

La propuesta ya se encuentra en fase de pruebas y promete convertirse en un aliado clave.

WhatsApp está preparando una herramienta pensada para quienes suelen dejar mensajes sin responder o posponen tareas importantes. Se trata de los recordatorios, una opción que permitirá programar alertas dentro de los chats para que ninguna conversación quede en el olvido.

La aplicación de mensajería más usada del mundo busca reforzar su rol como organizador cotidiano, ya no solo como medio de comunicación. Con esta novedad, esta plataforma busca resolver un problema común en millones de usuarios relacionado a la sobrecarga de mensajes que hace que información relevante pase desapercibida.

La propuesta ya se encuentra en fase de pruebas y promete convertirse en un aliado clave tanto para usuarios distraídos como para quienes necesitan gestionar mejor su tiempo. Su funcionamiento es simple, visual y completamente privado, lo que asegura comodidad sin sacrificar la confidencialidad de cada chat.

Cómo funcionan los recordatorios de WhatsApp

El mecanismo es muy fácil. Al mantener presionado un mensaje específico, aparecerá una nueva opción en el menú: “crear recordatorio”. Desde ese lugar se puede elegir el momento en que la aplicación volverá a notificar sobre ese contenido, ya sea en un par de horas, al día siguiente o incluso fijando una fecha y hora exactas de forma manual.

Una vez activado, el mensaje quedará identificado con un ícono de campanita que sirve como señal visual de que tiene un recordatorio pendiente. Cuando llegue el momento seleccionado, el sistema enviará una notificación independiente, mostrando el texto original o una vista previa en caso de tratarse de una foto o video.

Un punto importante es que todo se gestiona de manera local en el dispositivo, sin que la otra persona del chat se entere de que se configuró la alerta. Por ahora, esta opción está disponible solo en la versión beta 2.25.21.14 para Android y aún no tiene fecha confirmada de lanzamiento general. Sin embargo, por su utilidad y simpleza técnica, se espera que llegue pronto a la versión estable para todos los usuarios.

