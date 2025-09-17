Adiós para siempre a una aplicación muy usada por usuarios con celular Android Una de las apps más valoradas por quienes usaban el reconocido sistema operativo ya no tendrá soporte ni nuevas versiones, tras el retiro de su creador. Por







La app fue un clásico en Android gracias a sus infinitas opciones de personalización.

La despedida de Nova Launcher marca un antes y un después en la comunidad de usuarios de Android. La aplicación, reconocida por su capacidad de personalizar íconos, gestos y la pantalla de inicio, dejará de recibir actualizaciones oficiales desde septiembre de 2025, lo que implica que su funcionamiento podría verse afectado en las próximas semanas.

Durante más de una década, Nova Launcher fue sinónimo de flexibilidad en Android. Su interfaz simple y a la vez poderosa la convirtió en la favorita de millones de usuarios que buscaban un control total sobre la estética de sus teléfonos. Desde cambiar animaciones hasta rediseñar por completo el inicio, ofrecía un universo de posibilidades.

El anuncio de su final sorprendió, aunque ya existían señales desde que la aplicación fue adquirida en 2022 por Branch Metrics, la empresa que también compró el buscador Sesame. La incertidumbre creció cuando la compañía despidió a parte de su personal, lo que derivó en un lento declive.

Nova Launcher dejará de recibir soporte oficial y actualizaciones desde septiembre de 2025.

Por qué cerró Nova Launcher El propio Kevin Barry, creador y desarrollador principal de la app, confirmó que decidió retirarse tras convertirse en el último responsable activo del proyecto. Si bien intentó mantenerla viva con una versión de código abierto, Branch Metrics puso fin a ese camino.