Adiós para siempre a una aplicación muy usada por usuarios con celular Android

La despedida de Nova Launcher marca un antes y un después en la comunidad de usuarios de Android. La aplicación, reconocida por su capacidad de personalizar íconos, gestos y la pantalla de inicio, dejará de recibir actualizaciones oficiales desde septiembre de 2025, lo que implica que su funcionamiento podría verse afectado en las próximas semanas.
Durante más de una década, Nova Launcher fue sinónimo de flexibilidad en Android. Su interfaz simple y a la vez poderosa la convirtió en la favorita de millones de usuarios que buscaban un control total sobre la estética de sus teléfonos. Desde cambiar animaciones hasta rediseñar por completo el inicio, ofrecía un universo de posibilidades.
El anuncio de su final sorprendió, aunque ya existían señales desde que la aplicación fue adquirida en 2022 por Branch Metrics, la empresa que también compró el buscador Sesame. La incertidumbre creció cuando la compañía despidió a parte de su personal, lo que derivó en un lento declive.
Por qué cerró Nova Launcher
El propio Kevin Barry, creador y desarrollador principal de la app, confirmó que decidió retirarse tras convertirse en el último responsable activo del proyecto. Si bien intentó mantenerla viva con una versión de código abierto, Branch Metrics puso fin a ese camino.
A esto se sumaron las declaraciones de Cliff Wade, exgerente de la empresa, quien aseguró que la aplicación ya no formaba parte de la visión de futuro de Branch Metrics. La falta de respaldo empresarial terminó siendo determinante para el cierre.
En consecuencia, aunque los usuarios que aún tengan instalada la app podrán seguir usándola por un tiempo, se enfrentarán a problemas de compatibilidad y seguridad al no contar con soporte oficial. El adiós de Nova Launcher confirma cómo incluso los clásicos más valorados pueden desaparecer de un día para el otro.