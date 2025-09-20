El después de Nicki Nicole: quién es la nueva novia de Trueno Este tipo de revelaciones siempre despiertan interés, sobre todo cuando se trata de figuras públicas que mantienen cierto perfil reservado.







Trueno ahora está en pareja ¿Con quién?

Las especulaciones sobre la vida sentimental de Trueno tomaron un giro esta semana, cuando el artista dejó entrever públicamente quién sería su nueva pareja. Aunque durante un tiempo circulaban rumores, ahora parece haber una confirmación más clara que ha generado revuelo en redes sociales.

La nueva relación viene acompañada de gestos y postales compartidas que dejan poco lugar para la duda: coincidencias en viajes, publicaciones parecidas y declaraciones frente al público que dan señales más fuertes que los rumores previos. El anuncio no solo lleva sorpresa para los fans, sino también para medios.

Quién es Teresa Prettel, la nueva novia de Trueno -Trueno y Teresa Prettel

Trueno confirmó oficialmente su romance con Teresa Prettel, tras publicar en Instagram varias fotos y videos de sus vacaciones en Europa donde ambos aparecen juntos. Aunque al principio no mostraba su rostro, el cantante terminó de despejar las dudas con imágenes acompañadas de canciones y las palabras “Ella” y “Yo”.

Los seguidores del trapero ya habían sospechado del vínculo por coincidencias en las redes de ambos. Teresa Prettel es una modelo española que vive en Madrid, con más de 30 mil seguidores en Instagram, donde comparte su estilo y pasión por la moda.

Con esta confirmación, los fans ahora conocen al detalle a la joven que logró conquistar al popular artista argentino.