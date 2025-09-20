Esta película de Clint Eastwood fue furor hace unos años y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata La película cuenta con un elenco destacado que incluye a Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest y Andy García.







Clint Eastwood protagoniza y dirige Películas que han dejado huella en la historia del cine, y algunas de sus producciones recientes siguen generando atención incluso años después de su estreno. Una de ellas ha vuelto a ser noticia gracias a su disponibilidad en Netflix.

La película La Mula ha sido reconocida por la crítica y por el público por la actuación de Eastwood y su manera de abordar temas contemporáneos a través de personajes que enfrentan desafíos personales y morales. La trama combina la experiencia de la edad con situaciones extremas, mostrando cómo decisiones inesperadas pueden alterar la vida de una persona.

La trama se inspira en la historia real de Leo Sharp, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, a sus 90 años, se convirtió en traficante de drogas para el cártel de Sinaloa.

Eastwood interpreta a Earl Stone, un horticultor que, enfrentando dificultades económicas y problemas familiares, acepta trabajar como "mula" para un cártel mexicano, transportando drogas.

Clint Eastwood como Earl Stone

Bradley Cooper como Colin Bates

Alison Eastwood como Iris

Andy García como Latón

Taissa Farmiga como Ginny

Dianne Wiest como Mary Stone

Laurence Fishburne como Warren Lewis

Ignacio Serricchio como Julio