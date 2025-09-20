IR A
IR A

Esta película de Clint Eastwood fue furor hace unos años y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

La película cuenta con un elenco destacado que incluye a Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest y Andy García.

Ingresaron a Netflix nuevas Películas para mirar el finde

Ingresaron a Netflix nuevas Películas para mirar el finde

Clint Eastwood protagoniza y dirige Películas que han dejado huella en la historia del cine, y algunas de sus producciones recientes siguen generando atención incluso años después de su estreno. Una de ellas ha vuelto a ser noticia gracias a su disponibilidad en Netflix.

De qué se trata esta atractiva serie de Netflix.
Te puede interesar:

Está en Netflix y es una miniserie que siempre bordea la censura: tenés que verla

La película La Mula ha sido reconocida por la crítica y por el público por la actuación de Eastwood y su manera de abordar temas contemporáneos a través de personajes que enfrentan desafíos personales y morales. La trama combina la experiencia de la edad con situaciones extremas, mostrando cómo decisiones inesperadas pueden alterar la vida de una persona.

Sinopsis de La Mula, la película de Clint Eastwood que llegó a Netflix

la mulaaa

La trama se inspira en la historia real de Leo Sharp, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, a sus 90 años, se convirtió en traficante de drogas para el cártel de Sinaloa.

Eastwood interpreta a Earl Stone, un horticultor que, enfrentando dificultades económicas y problemas familiares, acepta trabajar como "mula" para un cártel mexicano, transportando drogas.

Tráiler de La Mula

Embed - LA MULA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de La Mula

  • Clint Eastwood como Earl Stone
  • Bradley Cooper como Colin Bates
  • Alison Eastwood como Iris
  • Andy García como Latón
  • Taissa Farmiga como Ginny
  • Dianne Wiest como Mary Stone
  • Laurence Fishburne como Warren Lewis
  • Ignacio Serricchio como Julio
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie explora el narcotráfico en Barcelona con un tono oscuro y realista.
play

Está en Netflix, es una serie oscura y no te va a dejar pestañar ni un segundo

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor.
play

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor y tuvo su estreno hace poco en Netflix: de cuál se trata

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
play

Para maratonear: es una serie argentina, está en Netflix y tiene 10 capítulos increíbles

Las nuevas Series Adolescentes de Netflix 
play

Citas modernas, apps y muchos bares: esta serie romántica con solo 7 capítulos es lo más visto de Netflix

una excelente serie de netflix que tenes que ver si te gusto adolescencia: tiene 4 capitulos
play

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos

últimas noticias

El camión se quedó sin frenos.

Choque múltiple en el puente Chaco-Corrientes: imputaron por homicidio culposo al camionero

Hace 7 minutos
Briatore defendió a Franco Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: Tenían que arriesgar

Briatore defendió a Colapinto y Gasly tras el choque y el despiste en Bakú: "Tenían que arriesgar"

Hace 8 minutos
Siguen los ataques de Sabrina hacia la nueva pareja de su exmarido.

Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani: "Estamos al aire..."

Hace 17 minutos
Milei junto a Spagnuolo.

Milei negó que Spagnuolo le haya advertido sobre las presuntas coimas: "Le habría volado la cabeza"

Hace 49 minutos
La causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Murió un motociclista herido en el choque en el puente que une Chaco con Corrientes

Hace 59 minutos