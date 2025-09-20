Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor y tuvo su estreno hace poco en Netflix: de cuál se trata Esta cuidadosa producción logró transportar a los espectadores, de manera convincente, al universo de Danny Torrance adulto y su enfrentamiento con los horrores del pasado y un nuevo culto malévolo.







Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor y tuvo su estreno hace poco en Netflix: algunos elogian cómo combina tensión sobrenatural con temas de trauma, adicción, sanación, ¿de cuál se trata?

En general los críticos dicen que es una secuela digna de El Resplandor, que respeta el legado de la obra original, pero que también trata de andar su propio camino. Por otro lado, hay quienes critican que la producción se apoya mucho en la nostalgia, en referencias visuales al Hotel Overlook y escenas icónicas de El Resplandor, lo cual puede sentirse pesado si sos fan de la original. También se menciona que su ritmo es algo lento en ciertas partes.

La filmación del guion comenzó en septiembre de 2018 y se extendió hasta diciembre del mismo año bajo la dirección de Mike Flanagan, reconocido por su trabajo en La maldición de Hill House. Gran parte del rodaje tuvo lugar en Georgia, especialmente en Atlanta y sus alrededores, donde el equipo logró recrear con gran fidelidad los interiores del Hotel Overlook en los estudios Blackhall, buscando mantener la atmósfera icónica de la película de Kubrick. La reconstrucción de los pasillos, habitaciones y el bar del hotel fue minuciosa, respetando los detalles visuales que hicieron de El resplandor un clásico del cine de terror.

Sinopsis de Doctor Sueño, la película de terror que llegó a Netflix Años después de los aterradores sucesos en el Hotel Overlook, Danny Torrance (interpretado por Ewan McGregor) sigue viviendo con las secuelas del trauma: alcoholismo, pesadillas y visiones del pasado. Para intentar recomponerse, trabaja como enfermero en un hospital, donde también ayuda a personas moribundas usando su “resplandor” —esa capacidad psíquica que lo vinculaba con el terror vivido de niño.

Su vida cambia cuando conoce a Abra Stone (Kyliegh Curran), una adolescente que tiene un resplandor muy potente, lo que la convierte en objetivo de un culto malévolo llamado The True Knot, liderado por Rose the Hat (Rebecca Ferguson). Este grupo persigue a quienes tienen dones psíquicos para absorber su energía. Danny, con su pasado traumático, deberá unir fuerzas con Abra para protegerla y enfrentar sus propios demonios internos antes de que sea demasiado tarde. Tráiler de Doctor Sueño Embed - DOCTOR SUEÑO - Trailer Español Latino Sub 2019 Reparto de Doctor Sueño Ewan McGregor como Danny Torrance

Rebecca Ferguson como Rose the Hat

Kyliegh Curran como Abra Stone

Cliff Curtis como Billy Freeman

Y también aparecen personajes del pasdo como Dick Hallorann