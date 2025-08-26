Así es el truco para identificar un billete falso con la cámara del celular Con la cámara y la linterna del celular es posible detectar microdetalles en los billetes y comprobar si son auténticos en pocos segundos. Por







Con ayuda del celular, es más facil detectar billetes que sean falsos.

En Argentina, cada tanto aparece la preocupación por los billetes falsos. Desde un cajero automático hasta un vuelto en la calle, cualquiera puede recibir uno sin darse cuenta. Y aunque siempre existieron formas clásicas de verificación, hoy los celulares ofrecen un recurso accesible y bastante confiable.

La tecnología de las cámaras actuales abrió una puerta inesperada: no solo sirven para retratar momentos, también funcionan como una herramienta práctica para revisar el dinero que pasa por nuestras manos. Incluso sin aplicaciones específicas, con solo encender la linterna y usar el zoom, se pueden detectar señales claras.

Claro que no se trata de un método infalible. Hay falsificaciones muy logradas que pueden engañar a simple vista e incluso confundir a más de uno con la cámara. Sin embargo, para el día a día, este recurso casero resulta más que útil y ayuda a evitar malos tragos.

camaras de celulares Cómo identificar un billete falso con la cámara del celular El procedimiento más directo es abrir la cámara en modo macro y acercarla al billete. Las microimpresiones, relieves y texturas son detalles que suelen fallar en las copias truchas y que con un poco de zoom saltan a la vista. También conviene encender la linterna y observar el billete a contraluz: ahí aparecen la marca de agua, el hilo de seguridad y las transparencias que son difíciles de reproducir con precisión.

Otro truco casero es comparar el billete físico con la imagen oficial publicada en la web del Banco Central. Basta con abrirla en la pantalla del celular y ponerla al lado. Así se detectan diferencias en el color, la tipografía o el tamaño de los símbolos. No lleva más de un par de minutos y evita quedar pagando con un papel falso.