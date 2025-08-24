24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La inteligencia artificial reveló qué aplicaciones no debés instalar en tu celular bajo ningún motivo

Estas son las apps que por nada del mundo debes instalar en tu celular, según la IA.

Por
La inteligencia artificial definió cuáles son las aplicaciones que jamás te convienen descargar en tu celular.

La inteligencia artificial definió cuáles son las aplicaciones que jamás te convienen descargar en tu celular.

Pexels

Con el avance de la inteligencia artificial, miles de personas usan esta herramienta para simplificar las consultas, pero también hay quienes lo hacen para realizar la generación de imágenes, entre otras cosas. En esta oportunidad, te diremos qué es lo que se recomienda en cuanto a las aplicaciones en los teléfonos. ¿Cuál nunca debería tener en mi celular? Aquí la respuesta de la IA.

Sergey Brin, cofundador de Google, aconsejó usar amenazas con la Inteligencia artificial para obtener respuestas más precisas.
Te puede interesar:

Amenazas: el consejo de uno de los fundadores de Google para tener mejores resultados con la inteligencia artificial

Evitar ciertas aplicaciones en tu dispositivo móvil ayuda a proteger tu privacidad y seguridad, además del rendimiento del equipo y no afectar, su durabilidad a largo plazo. Estos son los puntos más importantes que debes considerar de ahora en adelante.

IA Redes sociales
La inteligencia artificial examinó las razones por las que algunas personas optan por alejarse de las plataformas digitales.

La inteligencia artificial examinó las razones por las que algunas personas optan por alejarse de las plataformas digitales.

Cuáles son las aplicaciones que no debés instalar en tu celular según la inteligencia artificial

Aplicaciones que son descargadas fuera de tiendas oficiales (Google Play, App Store) son vulnerables de contener malware, spyware o ransomware que comprometen tus datos. Un claro ejemplo de ello son los archivos APK de sitios web desconocidos o tiendas de apps no verificadas. Por ello, se recomienda realizar la descarga solo desde Google Play, App Store o tiendas oficiales de marcas como Huawei (AppGallery). Verifica las reseñas y el desarrollador antes de instalar.

Algunas apps piden acceso a datos innecesarios (como contactos, cámara o ubicación) para su funcionamiento, lo que puede ser usado para rastrearte o vender tu información. Como ejemplo de ellos están las que piden acceso a contactos o micrófono. Estos pueden ser juegos simples que solicitan acceso a tu galería o mensajes. Te recomendamos revisar los permisos en la tienda de aplicaciones y desactiva los innecesarios en la configuración de tu celular.

Son muchas VPN gratuitas que pueden registrar tu actividad, insertan anuncios o vender tus datos en lugar de proteger tu privacidad. Estos casos son más comunes con las VPN gratuitas o que están hechas por desarrolladores desconocidos. Si buscas una VPN, será mejor que elijas servicios reconocidos como lo son NordVPN, ExpressVPN o ProtonVPN.

Apple iPhone 17

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este es el mejor momento para enviar un mensaje por Whatsapp.

Este es el mejor momento para enviar un mensaje de WhatsApp, según la inteligencia artificial

Aunque se trate de un escenario hipotético, esta posibilidad obliga a reflexionar sobre la relación entre la humanidad y la tecnología.

Cómo sería una guerra sin humanos en el futuro según la inteligencia artificial

play

Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

Usuarios de TikTok compartieron y comentaron el video viral, donde la anciana cuestiona a la inteligencia artificial sobre sus respuestas.

Una mujer de 90 años peleó con ChatGPT: "¿Cómo sabés las respuestas?"

La IA proyecta cómo podrían ser las mascotas del futuro.

¿Seguirán siendo animales? Cómo serán las futuras mascotas según la inteligencia artificial

Estrategias simples permiten aprovechar al máximo la inteligencia artificial, mejorando la calidad de textos, listas y respuestas creativas.

Los 10 consejos para usar ChatGPT y que te dé las mejores respuestas

Rating Cero

James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: Estoy de vuelta

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: "Estoy de vuelta"

“Lo dejó como un cornudo, esas cosas se ocultan”, analizó MirthaLegrand 

Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez: "Lo dejó como..."

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.
play

Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.
play

Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder

últimas noticias

La doctora Sara Marín advierte que hábitos de sueño irregulares afectan la salud física y mental a largo plazo.

Una médica advirtió por qué dormir esta cantidad de horas es peligroso: pocos lo sabían

Hace 7 minutos
James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Hace 8 minutos
Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Hace 13 minutos
Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa

Hace 14 minutos
La inteligencia artificial definió cuáles son las aplicaciones que jamás te convienen descargar en tu celular.

La inteligencia artificial reveló qué aplicaciones no debés instalar en tu celular bajo ningún motivo

Hace 25 minutos