La inteligencia artificial reveló qué aplicaciones no debés instalar en tu celular bajo ningún motivo Estas son las apps que por nada del mundo debes instalar en tu celular, según la IA. Por







La inteligencia artificial definió cuáles son las aplicaciones que jamás te convienen descargar en tu celular. Pexels

Con el avance de la inteligencia artificial, miles de personas usan esta herramienta para simplificar las consultas, pero también hay quienes lo hacen para realizar la generación de imágenes, entre otras cosas. En esta oportunidad, te diremos qué es lo que se recomienda en cuanto a las aplicaciones en los teléfonos. ¿Cuál nunca debería tener en mi celular? Aquí la respuesta de la IA.

Evitar ciertas aplicaciones en tu dispositivo móvil ayuda a proteger tu privacidad y seguridad, además del rendimiento del equipo y no afectar, su durabilidad a largo plazo. Estos son los puntos más importantes que debes considerar de ahora en adelante.

IA Redes sociales La inteligencia artificial examinó las razones por las que algunas personas optan por alejarse de las plataformas digitales. Pexels Cuáles son las aplicaciones que no debés instalar en tu celular según la inteligencia artificial Aplicaciones que son descargadas fuera de tiendas oficiales (Google Play, App Store) son vulnerables de contener malware, spyware o ransomware que comprometen tus datos. Un claro ejemplo de ello son los archivos APK de sitios web desconocidos o tiendas de apps no verificadas. Por ello, se recomienda realizar la descarga solo desde Google Play, App Store o tiendas oficiales de marcas como Huawei (AppGallery). Verifica las reseñas y el desarrollador antes de instalar.

Algunas apps piden acceso a datos innecesarios (como contactos, cámara o ubicación) para su funcionamiento, lo que puede ser usado para rastrearte o vender tu información. Como ejemplo de ellos están las que piden acceso a contactos o micrófono. Estos pueden ser juegos simples que solicitan acceso a tu galería o mensajes. Te recomendamos revisar los permisos en la tienda de aplicaciones y desactiva los innecesarios en la configuración de tu celular.

Son muchas VPN gratuitas que pueden registrar tu actividad, insertan anuncios o vender tus datos en lugar de proteger tu privacidad. Estos casos son más comunes con las VPN gratuitas o que están hechas por desarrolladores desconocidos. Si buscas una VPN, será mejor que elijas servicios reconocidos como lo son NordVPN, ExpressVPN o ProtonVPN.

Apple iPhone 17 iphoneislam.com