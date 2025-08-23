Cuidado: esta es la función del pequeño orificio del celular que nadie presta atención

En la parte inferior de la mayoría de los celulares existe un pequeño orificio junto al puerto de carga que pasa inadvertido para muchos usuarios. A simple vista puede confundirse con la ranura de la tarjeta SIM o incluso con un detalle estético, pero en realidad cumple un papel muy importante en el rendimiento del dispositivo.

Lejos de ser un elemento decorativo, este agujero puede funcionar como micrófono, como canal de ventilación o juntar ambas tareas, lo que lo convierte en un componente clave para la experiencia diaria. Pese a eso, al desconocer su utilidad, gran parte de los usuarios lo descuidan, lo tapan accidentalmente o lo dañan sin darse cuenta.

Cuando esta pequeña abertura se bloquea o se deteriora , los efectos suelen hacerse notar con rapidez: problemas de sonido, dificultades en las llamadas o fallas de ventilación que afectan el desempeño interno. Comprender su importancia y mantenerlo en buen estado es la mejor forma de prolongar la vida útil del celular.

Dependiendo del modelo, este orificio puede tener distintas funciones. En algunos equipos corresponde al micrófono principal, encargado de captar la voz durante llamadas y grabaciones, mientras que en otros se trata de un micrófono secundario con sistema de cancelación de ruido, diseñado para filtrar sonidos ambientales como viento o tráfico.

Otra de sus posibles funciones es actuar como válvula de ventilación acústica. En este caso, su misión es regular la presión interna del dispositivo y permitir que el calor generado por la batería circule de manera adecuada, evitando sobrecalentamientos o daños en la carcasa. En todos los escenarios, se trata de un componente discreto pero esencial.

Qué pasa si se tapa el pequeño orificio del celular

Cuando el orificio se tapa, los primeros problemas suelen aparecer en la calidad del audio: conversaciones entrecortadas, grabaciones poco claras o notas de voz con un sonido opaco. En casos más graves, puede llegar a afectar la ventilación del dispositivo y disminuir su rendimiento general.

El polvo, la pelusa, el maquillaje e incluso la humedad son los principales responsables de la obstrucción. Otro error común ocurre cuando los usuarios lo confunden con la ranura de la tarjeta SIM e introducen la herramienta de extracción, lo que puede dañar el micrófono de forma irreversible y comprometer funciones clave del celular.

Cómo limpiar el pequeño orificio del celular al lado del cargador

Para mantener este componente en buen estado, lo ideal es aplicar aire comprimido con una presión moderada y a una distancia prudente. Otra opción es utilizar un cepillo de cerdas suaves para retirar la suciedad superficial sin introducirlo demasiado.

Es importante evitar objetos punzantes como clips, alfileres o agujas, ya que pueden perforar piezas internas. Tampoco se recomienda el uso de líquidos ni hisopos húmedos, ya que la humedad podría dañar tanto el micrófono como la placa del teléfono. Si los inconvenientes persisten, lo más seguro es acudir a un técnico especializado, que cuenta con las herramientas adecuadas para una reparación precisa.

Antes de manipular cualquier orificio del celular conviene siempre revisar el manual del fabricante o buscar información confiable en internet. Una acción apresurada o un descuido puede transformarse en una rotura que puede salir cara y que podría haberse evitado con un poco de precaución.