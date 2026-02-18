18 de febrero de 2026 Inicio
Adiós al WhatsApp aburrido: así podés personalizar y darle color a tus chats

Guía práctica para modificar la apariencia de la aplicación de mensajería y optimizar su funcionamiento en pocos pasos.

WhatsApp: cómo cambiar colores y fondo de los chats.

  • WhatsApp permite modificar el diseño de las conversaciones con herramientas poco conocidas.

  • Es posible cambiar el tema general, el fondo y el color de las burbujas en toda la aplicación.

  • También se pueden aplicar configuraciones individuales para cada contacto o grupo.

  • En Android, la app incluye opciones para administrar el almacenamiento y eliminar archivos pesados.

La aplicación WhatsApp puede dejar de verse monótona en pocos pasos. Aunque se utiliza a diario para enviar mensajes, audios, fotos y documentos, muchos usuarios desconocen que la plataforma ofrece herramientas para personalizar los chats y cambiar por completo su apariencia, evitando ese diseño que suele percibirse como repetitivo o aburrido.

WhatsApp cuenta con varias herramientas de seguridad. 
Adiós a las estafas en WhatsApp: la función oculta que te va a salvar

Entre las opciones disponibles se encuentran cambios en el tema general, modificaciones en el fondo de pantalla y variaciones en el color de las burbujas de conversación. Estas configuraciones pueden aplicarse de manera uniforme o de forma individual en cada chat, lo que amplía las posibilidades de personalización.

La propuesta no solo apunta a lo estético. Ajustar colores y estilos impacta en la comodidad visual, especialmente en quienes utilizan la aplicación durante varias horas al día. A esto se suma la posibilidad de gestionar el espacio de almacenamiento en dispositivos Android, un aspecto clave cuando la memoria comienza a saturarse.

Whatsapp
WhatsApp permite cambiar el tema general, el fondo y el color de las burbujas desde el menú de Ajustes.

Cómo personalizar y darle color a los chats de WhatsApp

El cambio de diseño global en WhatsApp se realiza desde el menú principal de la aplicación. Desde la pantalla inicial, hay que ingresar en Ajustes y luego en la sección Chats. Allí se encuentra la opción para modificar el tema predeterminado, que permite alternar entre modo claro, oscuro o configurarlo según el sistema del dispositivo. También es posible cambiar el fondo de pantalla y elegir diferentes tonalidades para las burbujas de conversación.

Una vez seleccionadas las preferencias, el nuevo diseño se aplica automáticamente a todas las conversaciones activas. Esta opción resulta ideal para quienes buscan una modificación integral que renueve la apariencia general de la aplicación sin necesidad de intervenir chat por chat.

Además, WhatsApp permite personalizar conversaciones individuales. Al ingresar a un contacto o grupo específico y abrir el menú de opciones, se puede elegir un tema particular para ese chat. Esto habilita la posibilidad de modificar el fondo, ajustar colores o aplicar un estilo distinto sin alterar el resto de las conversaciones.

Whatsapp
Cada chat puede tener un diseño distinto sin afectar el resto de la aplicación.

La herramienta ofrece múltiples combinaciones de diseño, lo que permite adaptar la experiencia visual según gustos personales o necesidades de comodidad. Así, la aplicación deja de verse uniforme y adquiere una identidad más dinámica y personalizada.

