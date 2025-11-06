Cuál es la luz del router de Wifi que si parpadea revela algo impensado Si esta luz del router WiFi parpadea, alguien podría estar robándote internet. Este parpadeo en los indicadores LED no siempre representa un fallo técnico; muchas veces revela que hay dispositivos desconocidos usando tu conexión, lo que puede afectar la velocidad de tu internet. Por







Para confirmar si hay dispositivos desconocidos conectados, se puede acceder al panel de configuración del router desde cualquier navegador web.

Si ves nombres o códigos que no reconoces, puede tratarse de intrusos. Algunos routers permiten bloquear estos equipos desde la misma interfaz. Si la luz de tu router WiFi parpadea constantemente, podría ser una señal de que alguien está conectado a tu red sin permiso. Este parpadeo en los indicadores LED no siempre representa un fallo técnico; muchas veces revela que hay dispositivos desconocidos usando tu conexión, lo que puede afectar la velocidad de tu internet.

wifi3-e1537204858800 A qué luz del Wifi le debés prestar atención si parpadea En la parte frontal del router suelen encontrarse varias luces LED que indican el estado de diferentes funciones del dispositivo. Entre las más comunes están:

Power: indica que el router está encendido.

indica que el router está encendido. Internet : señala si hay conexión con el proveedor de servicio.

: señala si hay conexión con el proveedor de servicio. WLAN o WiFi: refleja la actividad inalámbrica de la red. Esta última es clave para detectar que alguien está robándote el WiFi. En condiciones normales, la luz de WiFi o WLAN parpadea cuando hay intercambio de datos entre el router y los dispositivos conectados. Si todos los aparatos del hogar están desconectados (teléfonos, computadoras, televisores inteligentes, consolas, asistentes virtuales, etc.) y la luz sigue parpadeando con insistencia, puede ser señal de que alguien más está utilizando la red.