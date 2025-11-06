Cuál es la luz del router de Wifi que si parpadea revela algo impensado
Si esta luz del router WiFi parpadea, alguien podría estar robándote internet. Este parpadeo en los indicadores LED no siempre representa un fallo técnico; muchas veces revela que hay dispositivos desconocidos usando tu conexión, lo que puede afectar la velocidad de tu internet.
Para confirmar si hay dispositivos desconocidos conectados, se puede acceder al panel de configuración del router desde cualquier navegador web.
Si la luz de tu router WiFi parpadea constantemente, podría ser una señal de que alguien está conectado a tu red sin permiso.
Existen herramientas avanzadas para detectar que alguien está conectado a tu red sin permiso, un primer indicio puede obtenerse con solo observar las luces del módem o router WiFi.
También es posible consultar los registros de actividad del router, una opción útil si el intruso no está conectado en ese instante. Estos logs muestran conexiones pasadas y direcciones MAC que estuvieron activas recientemente.
Si ves nombres o códigos que no reconoces, puede tratarse de intrusos. Algunos routers permiten bloquear estos equipos desde la misma interfaz.
A qué luz del Wifi le debés prestar atención si parpadea
En la parte frontal del router suelen encontrarse varias luces LED que indican el estado de diferentes funciones del dispositivo. Entre las más comunes están:
Power: indica que el router está encendido.
Internet: señala si hay conexión con el proveedor de servicio.
WLAN o WiFi: refleja la actividad inalámbrica de la red.
Esta última es clave para detectar que alguien está robándote el WiFi. En condiciones normales, la luz de WiFi o WLAN parpadea cuando hay intercambio de datos entre el router y los dispositivos conectados. Si todos los aparatos del hogar están desconectados (teléfonos, computadoras, televisores inteligentes, consolas, asistentes virtuales, etc.) y la luz sigue parpadeando con insistencia, puede ser señal de que alguien más está utilizando la red.
El procedimiento para verificarlo es sencillo
Apaga o desconecta todos los dispositivos que usan la red WiFi.
Observa el comportamiento de la luz de actividad inalámbrica (WLAN).
Si sigue mostrando parpadeo constante, hay tráfico de datos en curso, posiblemente generado por un dispositivo no autorizado.
Este método visual es útil como una primera alerta, especialmente en hogares donde el número de dispositivos conectados es limitado y se puede controlar fácilmente.
Otras señales visibles de actividad sospechosa
Además de la luz de WiFi, otros indicadores del router pueden ayudar a detectar comportamientos anómalos:
WPS (Wi-Fi Protected Setup): esta función permite conectar dispositivos fácilmente sin ingresar la contraseña. Si la luz del botón WPS está encendida o parpadea sin que haya sido activada, podría indicar que alguien está intentando acceder a tu red.
Luces de puertos LAN: si no tienes dispositivos conectados por cable, pero las luces correspondientes parpadean, también es motivo para sospechar.
Cambio de colores: algunas luces del router cambian de color ante errores o caídas de servicio. Por ejemplo, la luz de Internet que cambia de verde a rojo o naranja puede estar alertando sobre un fallo de conexión con el proveedor, pero también puede indicar un problema en la configuración o sobrecarga en la red.
¿Cómo revisar desde el panel de administración del router?
Escribe la dirección IP del router (suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1) en la barra del navegador.
Ingresa el usuario y la contraseña de administrador (si nunca los cambiaste, suelen estar escritos en la etiqueta del equipo).
Busca una sección llamada Dispositivos conectados, Network Map o DHCP Clients List.
Allí se desplegará una lista con todos los dispositivos conectados en ese momento, identificados por su dirección IP y MAC.
