17 de abril de 2026 Inicio
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Dolor en el básquet: murió el brasileño Oscar Schmidt, leyenda del deporte y dueño de récords imbatibles

Tras luchar contra un tumor cerebral, murió el mejor basquetbolista de la historia de Brasil. El eterno "Mano Santa" fue el máximo anotador de la historia de los Juegos Olímpicos y de la selección brasileña y, pese a no haber jugado en la NBA, ingresó al Salón de la Fama en reconocimiento a su grandeza.

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El Mano Santa fue una leyenda del básquet mundial.

El Mano Santa fue una leyenda del básquet mundial.

La leyenda del básquet mundial Oscar Schmidt murió este viernes a los 68 años luego de una larga lucha contra un tumor cerebral. Considerado el mejor basquetbolista de la historia de Brasil, el exjugador es el máximo anotador en la historia de los Juegos Olímpicos y miembro del Salón de la Fama de la NBA, donde jamás jugó, y de FIBA. El mundo del deporte despide a la estrella brasileña que encandiló al mundo con récords imbatibles.

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“El Hospital Municipal y Maternidad de Santa Ana (HMSA) informa que el paciente Oscar Daniel Bezerra Schmidt, de 68 años, fue remitido a la unidad este jueves 17 de abril por el Servicio Móvil de Urgencias (SAMU), ya en paro cardiorrespiratorio. El equipo brindó toda la asistencia necesaria y apoyo a la familia, ofreciéndoles las explicaciones pertinentes. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos”, informaron desde el sanatorio.

Nacido en Natal, el alero, apodado “Mano Santa”, desarrolló una carrera profesional de 25 temporadas y se consolidó como el máximo anotador en la historia del básquet, con 49.703 puntos hasta el 2024, donde fue superado por un tal Lebron James. Pero a diferencia del astro de la NBA, Oscar construyó sus puntos repartido entre clubes de Brasil, Italia, España y, sobre todo, en su amada selección nacional.

oscar schmidt panamericanos 1987
Los Juegos Panamericanos de 1987, el torneo que consagr&oacute; a Oscar Schmidt.

Los Juegos Panamericanos de 1987, el torneo que consagró a Oscar Schmidt.

Sin embargo, los Juegos Olímpicos fueron para Schmidt su lugar en el mundo. Participó en cinco ediciones consecutivas (Moscú 80, Los Ángeles 84, Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96), dejando una marca que aún hoy parece inalcanzable: 1.093 puntos anotados. Su capacidad para sostener el nivel de élite durante dos décadas lo convirtió en miembro del Salón de la Fama de la FIBA y del Naismith Memorial en Estados Unidos, a pesar de no haber jugado un solo minuto en la NBA.

La leyenda de Brasil tocó el cielo con su Selección en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987: superó por 120-115 a Estados Unidos, el 23 de agosto en el Market Square Arena. Anotó 46 tantos en ese partido que marcó la primera derrota de los norteamericanos como locales en la historia de la competición y le dio la medalla de oro al conjunto sudamericano.

Oscar Schmidt Hall Of Fame 1

Su familia, en un comunicado, destacó que el ex deportista luchaba contra una dura enfermedad. “Durante más de 15 años, Oscar enfrentó su batalla contra un tumor cerebral con valentía, dignidad y resiliencia, siendo un ejemplo de determinación, generosidad y amor por la vida. Reconocido por su brillante carrera en la cancha y su extraordinaria personalidad fuera de ella, Oscar deja un legado que trasciende el deporte e inspira a generaciones de atletas y admiradores en Brasil y en todo el mundo”, según publicó Globo Esporte.

Oscar Schmidt le anotó 24 puntos al Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992

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