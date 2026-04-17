El cambio abrupto del actor que interpretó al hijo de "Tony Soprano" de la serie The Sopranos Anthony Soprano Jr. creció mientras la serie avanzaba en pantalla. El actor, Robert Iler, atravesó momentos difíciles luego de adquirir fama mundial. + Seguir en







Qué fue de la vida del más chico de Los Sopranos. Anthony Soprano Jr - Frame The Sopranos

El actor que interpretó a Anthony Soprano Jr. terminó la serie en el estrellato pero luego atravesó una etapa marcada por excesos.

Su historia lejos de la fama incluye conflictos con la ley, consumo problemático y una carrera que perdió impulso.

Con el paso del tiempo, el actor inició un proceso de recuperación que cambió su rumbo personal.

Hoy su presente genera sorpresa entre los seguidores de The Sopranos por el contraste con su pasado. El recuerdo de The Sopranos sigue vigente como una de las ficciones más influyentes de la televisión, no solo por el peso del personaje interpretado por James Gandolfini (Tony), sino también por el recorrido de quienes integraron su elenco, entre ellos Robert Iler, quien encarnó a Anthony Soprano Jr. durante las seis temporadas emitidas entre 1999 y 2007.

Anthony Soprano Jr - Robert Iler (2) artist&brand A diferencia de otros compañeros, la carrera de Robert Iler no logró sostener el mismo nivel de exposición una vez finalizada la serie, y su vida personal comenzó a ocupar el centro de la escena. La fama temprana, sumada a la presión de la industria, derivó en un período atravesado por el consumo de alcohol y drogas, además de episodios vinculados a conductas delictivas que incluyeron su detención en Nueva York cuando era adolescente.

Ese tramo de su vida quedó marcado por una combinación de excesos y decisiones que lo alejaron del ámbito profesional, mientras su nombre continuaba asociado al recordado hijo del mafioso más famoso de la pantalla chica. Durante años, su vínculo con el juego y las apuestas también fue parte de un contexto que complicó su estabilidad.

La transformación de "el hijo de Tony Soprano" Con el tiempo, Robert Iler inició un proceso de recuperación que modificó de manera profunda su presente. El propio actor reconoció en distintas entrevistas que dejó atrás el consumo de alcohol y drogas duras hace más de siete años, aunque admitió que el camino incluyó recaídas y la necesidad de apoyo profesional para sostener el cambio.

Anthony Soprano Jr - Robert Iler Robert Iler - Getty Images Su transformación no se limitó a lo físico, sino que implicó una revisión integral de hábitos y decisiones que habían definido su etapa posterior a la serie. También habló abiertamente sobre su relación con el juego, al que identificó como otro de los factores que afectaron su vida durante ese período.