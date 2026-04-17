El fiscal pidió que se reanude el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de su vecino El artista está acusado de un homicidio ocurrido en julio de 2018, cuya causa había quedado suspendida por su estado de salud mental. Tras nuevos peritajes que concluyeron que se encuentra en condiciones "óptimas", la fiscalía solicitó reactivar el expediente y avanzar hacia el juicio. Por + Seguir en







El oriundo de Piedrabuena volvió a los escenarios en Córdoba tras siete años.

A menos de un mes de su próximo show en Rosario, la Justicia pidió que se reanude el proceso penal contra el excantante de Intoxicados y Viejas Locas, Cristian Pity Álvarez, acusado de haber asesinado a Cristian Maximiliano Díaz tras una discusión en el barrio Samoré de Villa Lugano, en julio de 2018. La fiscalía hizo el pedido luego de que nuevos informes médicos indicaran una mejoría en la salud mental del músico.

El fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27, solicitó la reanudación inmediata del proceso penal, que está suspendido desde 2021 luego de que la defensa del músico planteara que su cliente atraviesa un grave cuadro de salud mental.

El hecho por el que se lo juzga ocurrió la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Allí, Álvarez habría asesinado a balazos a Cristian Maximiliano Díaz tras una discusión. Además del homicidio agravado, el músico arrastra una causa de 2016 por privación ilegítima de la libertad, violencia y amenazas contra su manager y una amiga.

En 2021 se suspendió por primera vez el proceso en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio del debate oral para 2023, en marzo de ese año se suspendió el proceso nuevamente por su estado de salud.

Pity Álvarez El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina. Redes sociales Desde ese momento, Pity es evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) y por peritos designados por su defensa. En su dictamen, el fiscal Abraldes destacó que, en marzo de este año, un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el imputado "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal".

"El show de tres horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional", recalcó, en referencia a la vuelta del artista a los escenarios en Córdoba, en diciembre de 2025, tras siete años de ausencia. El fiscal cerró su dictamen con dureza, refiriéndose a la nueva fecha anunciada en el Autódromo de Rosario: "9 de mayo: nuevo concierto, nuevo negocio. Sus capacidades son selectivas y pretenden la elusión implícita de la jurisdicción del tribunal".