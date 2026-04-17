17 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El fiscal pidió que se reanude el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de su vecino

El artista está acusado de un homicidio ocurrido en julio de 2018, cuya causa había quedado suspendida por su estado de salud mental. Tras nuevos peritajes que concluyeron que se encuentra en condiciones "óptimas", la fiscalía solicitó reactivar el expediente y avanzar hacia el juicio.

Por
El oriundo de Piedrabuena volvió a los escenarios en Córdoba tras siete años.

El oriundo de Piedrabuena volvió a los escenarios en Córdoba tras siete años.

A menos de un mes de su próximo show en Rosario, la Justicia pidió que se reanude el proceso penal contra el excantante de Intoxicados y Viejas Locas, Cristian Pity Álvarez, acusado de haber asesinado a Cristian Maximiliano Díaz tras una discusión en el barrio Samoré de Villa Lugano, en julio de 2018. La fiscalía hizo el pedido luego de que nuevos informes médicos indicaran una mejoría en la salud mental del músico.

Cristian Pity Álvarez volvió el 20 de febrero con un recital en Córdoba.
Te puede interesar:

Novedades sobre el juicio a Pity Álvarez: qué puede pasar el 10 de febrero

El fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27, solicitó la reanudación inmediata del proceso penal, que está suspendido desde 2021 luego de que la defensa del músico planteara que su cliente atraviesa un grave cuadro de salud mental.

El hecho por el que se lo juzga ocurrió la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Allí, Álvarez habría asesinado a balazos a Cristian Maximiliano Díaz tras una discusión. Además del homicidio agravado, el músico arrastra una causa de 2016 por privación ilegítima de la libertad, violencia y amenazas contra su manager y una amiga.

En 2021 se suspendió por primera vez el proceso en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio del debate oral para 2023, en marzo de ese año se suspendió el proceso nuevamente por su estado de salud.

Pity Álvarez
El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina.

El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina.

Desde ese momento, Pity es evaluado por profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) y por peritos designados por su defensa. En su dictamen, el fiscal Abraldes destacó que, en marzo de este año, un equipo conformado por médicos y psicólogos dio cuenta de que el imputado "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal".

"El show de tres horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional", recalcó, en referencia a la vuelta del artista a los escenarios en Córdoba, en diciembre de 2025, tras siete años de ausencia.

El fiscal cerró su dictamen con dureza, refiriéndose a la nueva fecha anunciada en el Autódromo de Rosario: "9 de mayo: nuevo concierto, nuevo negocio. Sus capacidades son selectivas y pretenden la elusión implícita de la jurisdicción del tribunal".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las cosas que no se tocan, el tema elegido por L-gante para musicalizar su foto con Pity Álvarez. 

¿Se viene un tema juntos?: L-Gante publicó una foto con Pity Álvarez y despertó rumores de colaboración

Las amenazas se multiplicaron tras el ataque en San Cristóbal, Santa Fe.

Alarma en las escuelas: operativos, controles y alumnos demorados por la ola de amenazas de tiroteo

Las calles se anegaron rápidamente, tras la caída de 90 milímetros de agua en pocos minutos en Santa Rosa. 

Fuerte temporal en La Pampa: hubo inundaciones y desbordes en Santa Rosa

El rugbier Lucas Pertossi está condenado a 15 años de prisión por ser partícipe necesario del crimen de Fernando Báez Sosa. 

Caso Fernando Báez Sosa: la Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

El argentino había desaparecido el míercoles. 

Quién es Javier Álvarez, el argentino que encontraron con vida tras desaparecer en el volcán Llaima de Chile

cuales son las provincias que permiten la licencia de conducir a los 17 anos y como hacer para tramitarlas

Cuáles son las provincias que permiten la licencia de conducir a los 17 años y cómo hacer para tramitarlas

Rating Cero

Cinthia Fernández tomó partido por Ricardo Diotto en medio del conflicto con María Fernanda Callejón.

Cinthia Fernández volvió a cruzar a María Fernanda Callejón: apoyó a Ricky Diotto en plena batalla judicial

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

Escándalo total en Gran Hermano: Andrea del Boca podría volver a la casa

Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.
play

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: suspendió la grabación de su programa

La actriz de Hollywood confirmó que espera un tercer hijo con el músico francés.

"Es un milagro": Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo

 La final del mundial será el 19 de julio. 

Coldplay es el primer artista confirmado para el show de medio tiempo en la final del Mundial

Qué fue de la vida del más chico de Los Sopranos. 

El cambio abrupto del actor que interpretó al hijo de "Tony Soprano" de la serie The Sopranos

últimas noticias

Cinthia Fernández tomó partido por Ricardo Diotto en medio del conflicto con María Fernanda Callejón.

Cinthia Fernández volvió a cruzar a María Fernanda Callejón: apoyó a Ricky Diotto en plena batalla judicial

Hace 27 minutos
La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

Escándalo total en Gran Hermano: Andrea del Boca podría volver a la casa

Hace 36 minutos
El Mano Santa fue una leyenda del básquet mundial.

Dolor en el básquet: murió el brasileño Oscar Schmidt, dueño de récords imbatibles

Hace 49 minutos
Las amenazas se multiplicaron tras el ataque en San Cristóbal, Santa Fe.

Alarma en las escuelas: operativos, controles y alumnos demorados por la ola de amenazas de tiroteo

Hace 1 hora
El oriundo de Piedrabuena volvió a los escenarios en Córdoba tras siete años.

El fiscal pidió que se reanude el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de su vecino

Hace 1 hora