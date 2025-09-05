5 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós a las pulseras tradicionales: así son los nuevos modelos que vibran y son ideales para parejas

Estos accesorios permiten compartir gestos a distancia de manera simple. Se venden online y ya son tendencia en relaciones modernas.

Por
El interés creció aún más luego de hacerse virales en un programa de streaming, donde Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín las probaron en vivo.

Gizmodo

Las pulseras inteligentes con vibración se convirtieron en un fenómeno en redes sociales y en un símbolo moderno para quienes desean sentirse cerca a pesar de la distancia. Estos dispositivos conectados mediante una aplicación para el celular permiten enviar señales instantáneas, generando un lazo emocional entre dos personas sin importar cuántos kilómetros los separen.

El sistema muestra un ícono claro e intuitivo, en donde aparece una cara sonriente si el alimento está libre de gluten o una cara triste si lo contiene.
El auge de este accesorio responde a una tendencia creciente, en la que las parejas buscan formas creativas y tecnológicas de mantener la conexión emocional, más allá de los clásicos mensajes o videollamadas. Las pulseras que vibran ofrecen una alternativa diferente, cargada de simbolismo y simplicidad, que transformó la manera de expresar cercanía en tiempos de relaciones a distancia.

El interés creció aún más luego de hacerse virales en un programa de streaming, donde Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín las probaron en vivo. Desde entonces, se multiplicaron las consultas y comentarios positivos en redes sociales.

Bond Touch

Cómo funcionan las pulseras que vibran

Estas pulseras, fabricadas por marcas como Bond Touch, fueron pensadas como un soporte emocional que va más allá de los límites geográficos. Funcionan a través de una aplicación móvil que vincula dos dispositivos. Según se puede ver en sus videos de prueba, cuando una persona toca su pulsera, la otra vibra e incluso se ilumina al instante.

El mecanismo es sencillo pero efectivo. Ese toque se transforma en una señal inmediata, interpretada como un recordatorio de presencia y afecto. De esta manera, quienes están lejos pueden compartir un gesto mínimo pero con mucho significado, reforzando la conexión emocional incluso en contextos de separación prolongada.

Los comentarios en redes muestran cómo este invento se volvió un recurso ideal para historias de amor a distancia, pero también para amistades o familiares que quieren sentirse acompañados en cualquier parte del mundo.

Bond Touch

Dónde puedo comprar las pulseras que vibran

Las pulseras vibratorias se pueden adquirir en plataformas de e-commerce como Mercado Libre o Amazon. Su precio varía según el modelo y la tienda, con valores que oscilan entre los $100.000 y los $400.000 aproximadamente.

Conocidas también como “pulseras de larga distancia” o “pulseras inteligentes”, se afianza como un regalo original y cargado de valor sentimental. Más allá del costo, representan una forma distinta de mantener el vínculo activo en tiempos donde la tecnología es muy importante para acortar distancias.

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

