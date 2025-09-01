Adiós al desayunador tradicional: la tendencia que está en todas las casas modernas Una propuesta funcional que combina diseño y practicidad revoluciona las cocinas, sin necesidad de reformas costosas. Por







El modelo tradicional queda atrás ante una alternativa accesible y funcional que no requiere obras complejas. FREEPIK

Durante años, el desayunador fue un clásico en las cocinas argentinas. Su practicidad lo convirtió en un punto de encuentro diario, aunque su diseño quedó relegado a un formato convencional. Ahora, una nueva propuesta se consolida en las casas modernas de 2025, con un estilo diferente y mayor funcionalidad.

Se trata de los desayunadores integrales, muebles que se adaptan a todo tipo de cocinas, desde espacios amplios hasta ambientes reducidos. Este formato permite aprovechar cada rincón y brinda soluciones versátiles para organizar utensilios y alimentos.

Además, el diseño juega un papel clave: los nuevos modelos combinan madera, estanterías abiertas y cajones cerrados, con estilos que van desde lo rústico hasta lo minimalista. De esta manera, se logra un espacio acogedor y moderno sin necesidad de grandes intervenciones.

Desayunador integrado 2 Los desayunadores integrales se consolidan como tendencia en cocinas modernas. Principales ventajas del desayunador integral Una de las mayores ventajas de este mobiliario es que no requiere reformas estructurales ni una gran inversión. A diferencia de las barras tradicionales, el desayunador integral puede adquirirse armado o montarse en pocas horas, lo que lo convierte en una alternativa práctica para quienes alquilan o no quieren hacer obras.

También se distingue por su carácter multifuncional: reúne todo lo necesario para el desayuno en un solo lugar, desde la cafetera y las tazas hasta los cereales. Al mismo tiempo, incluye un espacio para sentarse y compartir momentos cómodamente en la comida más importante del día, según los especialistas.