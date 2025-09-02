¿Adiós a las zapatillas? La llamativa tendencia que ya usan muchos famosos Una corriente urbana nacida en Europa impone el uso de botines de fútbol como protagonistas de la moda contemporánea. Por







¿Las zapatillas comienzan a perder terreno? Freepik

Las semanas de la moda y los desfiles suelen anticipar lo que marcará la temporada, pero también las redes sociales se consolidaron como un espacio decisivo para la creación de nuevas corrientes. En ese escenario apareció un fenómeno que sorprendió incluso a los más atentos: el #BootsOnlySummer, una propuesta que desplaza a las clásicas zapatillas como calzado de referencia y que avanza con fuerza desde Europa.

Cada vez más celebridades y diseñadores apuestan por incorporar botines de fútbol en atuendos que van desde lo informal hasta la alta costura. Esta elección, impensada hace algunos años, resignifica el vínculo entre deporte y moda, otorgando un carácter distintivo y arriesgado a cualquier look. El movimiento no surge de manera aislada, sino que se enmarca dentro del Bloke Core, una corriente que combina camisetas de fútbol con prendas formales o elegantes.

Lo novedoso es que ahora los botines se convirtieron en pieza central, en ocasiones incluso con tapones, desafiando los códigos tradicionales del vestir cotidiano. El contraste entre calzado deportivo y vestimenta sofisticada es parte del atractivo que genera este estilo, donde la búsqueda es romper con lo establecido y dar protagonismo a elementos asociados al fútbol barrial.

Blokecore Rosalia Este fenómeno de moda convierte al calzado deportivo en un accesorio de identidad cultural, marcando presencia en recitales, bares y encuentros sociales. @rosalia.vt Qué es el Bloke Core, la nueva tendencia que arrasa en Europa El Bloke Core nació en redes sociales y rápidamente ganó visibilidad gracias a influencers y celebridades internacionales. Inspirado en la estética futbolera de los 90 y principios de los 2000, rescata las camisetas retro y las mezcla con prendas urbanas o de lujo, creando una imagen descontracturada y cargada de nostalgia.

La cantante Rosalía fue una de las primeras en adoptar esta versión ampliada del Bloke Core. En su llegada a la Met Gala, lució unos botines New Balance 442 PRO, gesto que consolidó la legitimidad del movimiento frente a la élite de la moda. A partir de allí, marcas como Nike y Adidas relanzaron modelos icónicos de los 2000, mientras que firmas como JW Studios y Puma apostaron a rediseños que adaptan los botines para su uso diario.