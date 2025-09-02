2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Adiós a las zapatillas? La llamativa tendencia que ya usan muchos famosos

Una corriente urbana nacida en Europa impone el uso de botines de fútbol como protagonistas de la moda contemporánea.

Por
¿Las zapatillas comienzan a perder terreno?

¿Las zapatillas comienzan a perder terreno?

Freepik

Las semanas de la moda y los desfiles suelen anticipar lo que marcará la temporada, pero también las redes sociales se consolidaron como un espacio decisivo para la creación de nuevas corrientes. En ese escenario apareció un fenómeno que sorprendió incluso a los más atentos: el #BootsOnlySummer, una propuesta que desplaza a las clásicas zapatillas como calzado de referencia y que avanza con fuerza desde Europa.

Pequeños detalles en la preparación marcan la diferencia y elevan las recetas caseras a un nivel profesional.
Te puede interesar:

Ni congeladas ni excesivo aceite: el truco para que las papas fritas queden súper crujientes

Cada vez más celebridades y diseñadores apuestan por incorporar botines de fútbol en atuendos que van desde lo informal hasta la alta costura. Esta elección, impensada hace algunos años, resignifica el vínculo entre deporte y moda, otorgando un carácter distintivo y arriesgado a cualquier look. El movimiento no surge de manera aislada, sino que se enmarca dentro del Bloke Core, una corriente que combina camisetas de fútbol con prendas formales o elegantes.

Lo novedoso es que ahora los botines se convirtieron en pieza central, en ocasiones incluso con tapones, desafiando los códigos tradicionales del vestir cotidiano. El contraste entre calzado deportivo y vestimenta sofisticada es parte del atractivo que genera este estilo, donde la búsqueda es romper con lo establecido y dar protagonismo a elementos asociados al fútbol barrial.

Blokecore Rosalia
Este fenómeno de moda convierte al calzado deportivo en un accesorio de identidad cultural, marcando presencia en recitales, bares y encuentros sociales.

Este fenómeno de moda convierte al calzado deportivo en un accesorio de identidad cultural, marcando presencia en recitales, bares y encuentros sociales.

Qué es el Bloke Core, la nueva tendencia que arrasa en Europa

El Bloke Core nació en redes sociales y rápidamente ganó visibilidad gracias a influencers y celebridades internacionales. Inspirado en la estética futbolera de los 90 y principios de los 2000, rescata las camisetas retro y las mezcla con prendas urbanas o de lujo, creando una imagen descontracturada y cargada de nostalgia.

La cantante Rosalía fue una de las primeras en adoptar esta versión ampliada del Bloke Core. En su llegada a la Met Gala, lució unos botines New Balance 442 PRO, gesto que consolidó la legitimidad del movimiento frente a la élite de la moda. A partir de allí, marcas como Nike y Adidas relanzaron modelos icónicos de los 2000, mientras que firmas como JW Studios y Puma apostaron a rediseños que adaptan los botines para su uso diario.

Blokecore outfit
Los botines de fútbol trascienden las canchas y se consolidan como piezas claves del bloke core, un estilo que fusiona nostalgia noventosa con tendencias urbanas.

Los botines de fútbol trascienden las canchas y se consolidan como piezas claves del bloke core, un estilo que fusiona nostalgia noventosa con tendencias urbanas.

El armado de los looks suele apostar por la superposición: una camiseta de fútbol combinada con un saco estructurado, o incluso con faldas plisadas y pantalones amplios. Celebridades como Antonela Roccuzzo, Dua Lipa y Hailey Bieber ya se sumaron a esta corriente, confirmando que la unión entre deporte y moda urbana atraviesa uno de sus momentos de mayor vigencia.

Noticias relacionadas

Chascomús se consolida como un destino de turismo cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para quienes buscan tranquilidad y paisajes naturales.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino ideal para amantes de la naturaleza: atardeceres únicos

Un nuevo hito de C5N en redes sociales.

C5N alcanzó un nuevo hito: 5 millones de usuarios en TikTok

La pérdida de masa muscular y de movilidad impacta directamente en la salud cardiovascular, metabólica y ósea.

Cuáles son los 7 ejercicios que si los hacés después de los 40 años podés extender la longevidad

Hay un método infalible para que las hamburguesas no se achiquen al cocinarse.

Ni el tipo de carne ni el el huevo: el truco para que la hamburguesa no se encoja en la plancha

Estos estilos muestran cómo pequeños cambios en el nail art logran transformar por completo la imagen personal.

Estos son los 8 diseños de uñas que la van a romper en septiembre 2025

Esta práctica es muy beneficiosa para personas sedentarias.

Revelaron los beneficios de hacer yoga en una silla: pocos lo sabían

Rating Cero

El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Muere un actor de la saga de Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

Se aproximan 3 secuelas que Marvel pareciera estar preparando para fines de 2028 y ya están dando que hablar.

Estas son las 3 secuelas que Marvel prepara y tienen una base sólida de fans: de qué superhéroes son

Mi vida con los chicos Walter, un serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia en la gran N roja.
play

Mi vida con los chicos Walter, la serie del momento en Netflix: de qué se trata la romántica historia

Los cambios de estilo de Emma Watson reflejan su evolución personal y su influencia en la cultura de la moda.

La impactante transformación de Emma Watson: así se veía de chica

En medio del escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Tras el escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

últimas noticias

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba.

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron una fortuna

Hace 8 minutos
El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Muere un actor de la saga de Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

Hace 11 minutos
¿Las zapatillas comienzan a perder terreno?

¿Adiós a las zapatillas? La llamativa tendencia que ya usan muchos famosos

Hace 11 minutos
play

Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: bajó el agua en María Teresa, pero todavía sigue inundada

Hace 19 minutos
Chascomús se consolida como un destino de turismo cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para quienes buscan tranquilidad y paisajes naturales.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino ideal para amantes de la naturaleza: atardeceres únicos

Hace 32 minutos