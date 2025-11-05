¿Adiós al router Wi-Fi? Así se puede transformar tu celular para dar internet a otros dispositivos

La función de hotspot permite compartir los datos móviles del celular con otros dispositivos sin necesidad de un router fijo.
Los smartphones Android y iPhone permiten compartir la conexión móvil y generar una red Wi-Fi personalizada.
La herramienta, conocida como zona portátil o hotspot, convierte el celular en un router inalámbrico gratuito.
La velocidad de navegación depende del plan contratado, ya que se utilizan los datos móviles.
Es fundamental proteger la red con contraseñas seguras y desactivar el punto de acceso al terminar de usarlo.
Quedarse sin conexión dejó de ser un problema gracias a una función que muchos desconocen: los celulares modernos pueden actuar como un router Wi-Fi portátil. Tanto en sistemas Android como en iPhone, esta herramienta permite compartir los datos móviles y crear una red privada para otros dispositivos, como computadoras, tablets o incluso otros teléfonos.
Esta opción, conocida como zona portátil o hotspot, resulta especialmente útil para quienes trabajan desde distintos lugares, viajan con frecuencia o necesitan mantener la conexión activa en momentos donde el Wi-Fi no está disponible. Al activarla, el celular se convierte en un punto de acceso inalámbrico que distribuye Internet a través de una red local, con un alcance limitado pero suficiente para cubrir un entorno doméstico o de oficina.
El servicio no tiene costo adicional, pero sí implica el consumo de los megas del plan contratado, lo que puede afectar el rendimiento si el paquete de datos es limitado. Por eso, conviene revisar la disponibilidad antes de utilizar esta función, sobre todo si se piensa compartir la conexión con varios dispositivos al mismo tiempo. También es importante considerar que las actividades que demandan más ancho de banda, como ver videos en alta definición o descargar archivos pesados, pueden agotar rápidamente los datos.
Cómo transformar el celular en un router Wi-Fi
El proceso para activar el hotspot es sencillo y está disponible en todos los modelos recientes:
En Android: ingresar en Configuración → Red e Internet → Zona Wi-Fi o seleccionar Punto de acceso desde el panel de notificaciones. Una pulsación prolongada permite modificar el nombre de la red, la contraseña y la cantidad de equipos conectados.
En iPhone: acceder a Ajustes → Punto de acceso personaly elegir el método de conexión: Wi-Fi, Bluetooth o USB.
Durante el uso, se recomienda mantener el celular enchufado, ya que el hotspot consume más batería que las funciones habituales. Además, es fundamental aplicar medidas básicas de seguridad: establecer contraseñas fuertes, utilizar protocolos WPA2 o WPA3, limitar el número de dispositivos conectados y evitar activar el punto de acceso en espacios públicos o redes abiertas.
De esta manera, el teléfono se convierte en una herramienta eficaz para garantizar conectividad en cualquier lugar, ofreciendo una alternativa práctica al router tradicional y una solución inmediata para quienes necesitan seguir conectados sin depender de una red fija.