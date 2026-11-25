¿Adiós al GTA 6 para PC? La decisión de última hora que sorprendió a los fanáticos del videojuego La empresa dueña de Rockstar logró que se eliminaran miles de copias del proyecto no oficial que llevaba el juego a las computadoras. Por Agregar C5N en









La entrega celebró un debut económico sin precedentes. Redes sociales

Take-Two Interactive envió el 24 de noviembre una solicitud de retiro por derechos de autor contra Leonida, el port no oficial de GTA 6 para PC más popular de GitHub. La plataforma aplicó la medida a toda su red de 3.007 repositorios, que incluía el original y cada una de las copias creadas por la comunidad.

Es el primer aviso de este tipo que nombra a un proyecto basado en el juego. En el documento, la dueña de Rockstar Games sostiene por primera vez que el 20 de noviembre se distribuyeron "archivos robados" de una versión de Xbox Series, la misma que filtró CyberLeek y sobre la que trabajan todos los ports no oficiales.

El golpe llegó un día después de que Leonida desapareciera por decisión propia. Su servidor de Discord, con cerca de 179.000 miembros, dejó de funcionar a las 23:06 GMT del 23 de noviembre, y su repositorio, que superaba las 33.000 estrellas, fue borrado minutos más tarde cuando su creador anunció que se retiraba.

Las copias que seguían activas dejaron de responder entre las 18:11 y las 18:30 GMT del 24 de noviembre. El argumento legal no se limita a Leonida y podría usarse contra otros proyectos que hoy muestran el juego corriendo en PC, como VIctory y CGBJ.

El récord de GTA 6 Mientras el juego enfrenta este conflicto en PC, su lanzamiento rompió todos los registros. Rockstar y Take-Two aseguran que las ventas de GTA VI alcanzaron los 3.790 millones de dólares en todo el mundo durante el día de estreno, una cifra basada en estimaciones de la compañía. En un comunicado, Rockstar lo calificó como "el lanzamiento más grande en la historia del entretenimiento".

Para dimensionar el número, según PEOPLE, Taylor Swift pasó 21 meses de gira para recaudar cerca de 2.000 millones de dólares con el Eras Tour, un récord para la industria musical. GTA VI casi duplicó esa cifra en un solo día. El juego también marcó un récord de ventas anticipadas, con 32,5 millones de unidades vendidas antes de salir. La edición estándar cuesta 79,99 dólares y la Ultimate Edition, 99,99 dólares. La entrega anterior, GTA V, debutó en 2013 y generó 815,7 millones de dólares en sus primeras 24 horas, cifra que ostentaba el Récord Guinness a los mayores ingresos de un videojuego en un solo día. Sin embargo, GTA VI todavía tiene camino por recorrer para alcanzar a su antecesor, que según Take-Two ha vendido cerca de 235 millones de unidades.