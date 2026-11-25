Escándalo en un partido de tenis por un polémico punto: "Por algo sos 700 del mundo" El brasilero Guto Miguel derrotó al italiano Matteo Covatto en el Challenger de El Salvador y, al finalizar el encuentro, se cruzaron a los gritos. Por Agregar C5N en









¿Qué pasó en el Challenger de El Salvador? Redes sociales

En un partido de los octavos de final del Challenger de El Salvador, dos tenistas se pelearon en el final del partido, tras un fallo que generó polémica. El brasilero Luis Augusto Queiroz Miguel venció a Matteo Covato por 3-6, 6-3 y 6-0. Hubo gritos y reclamos: “Por algo sos 700 del mundo”.

El brasileño Guto Miguel tiene 17 años y está ubicado en el puesto 544 del ranking ATP. Mientras que el italiano Matteo Covato tiene 21 años y es número 700 del mundo.

La tensión comenzó en el segundo set, cuando Miguel perdió un punto y quedó en desventaja. Enojado, el brasileño tiró una pelota fuera del estadio y recibió un warning. Luego, golpeó con su raqueta y volvió a lanzar una pelota contra la pared. Ante esa situación, Covato pidió que le dieran el punto por penalidad.

El supervisor del torneo revisó los daños, pero decidió no sancionar al brasileño con la pérdida del punto. La decisión generó la bronca del italiano. El partido continuó y Miguel terminó perdiendo el game, lo que provocó el festejo a los gritos del entrenador de Covato.

Tras el final del partido, los dos tenistas se saludaron de manera protocolar, pero el enojo continuó. Covato le reprochó a Miguel que contara con un equipo que lo apoyaba y le dijo que agradeciera a su entrenador. El brasileño respondió con una frase provocadora: "Por algo sos 700 del mundo, ¿no?".

El video del enfrentamiento en el Challenger de El Salvador Match Point de Guto Miguel e discussão ao fim de jogo pic.twitter.com/BFm2jbONHd — All About Next Gen (@AllAboutNextGen) November 25, 2026