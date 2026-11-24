Apenas cuatro días después de su esperado desembarco mundial, Rockstar Games liberó el 23 de noviembre la primera actualización oficial de Grand Theft Auto VI tanto para PS5 como para Xbox Series X|S. Según el listado publicado en el portal de soporte de la desarrolladora bajo el encabezado “Launch Updates”, esta descarga apunta a resolver siete inconvenientes técnicos reportados por la comunidad desde el estreno, poniendo especial énfasis en los cierres abruptos del programa y las fallas en el sistema de autoguardado que habían provocado fuertes quejas entre los jugadores por la pérdida de horas de avance.

El paquete correctivo se distribuyó sin incrementar el espacio total ocupado en el almacenamiento de los equipos. De acuerdo con reportes especializados, el despliegue se realizó de manera escalonada y quienes aún no visualicen la descarga automática pueden forzarla manualmente desde el menú de opciones del título en su consola.

Respecto al desarrollo de la historia y la jugabilidad cotidiana, la intervención del estudio normalizó diversas mecánicas que trababan el progreso habitual de la campaña. Entre las mejoras implementadas se destacan la reactivación de llamadas telefónicas indispensables para desbloquear misiones , la posibilidad de perder efectivamente el nivel de búsqueda policial cuando se escapa de las autoridades y la restauración de la dinámica climática, que en ocasiones quedaba congelada durante largos períodos.

Además, el listado oficial contempla ajustes puntuales sobre actividades secundarias del mundo abierto que presentaban bloqueos inesperados durante la exploración en Leónida . Concretamente, los programadores repararon el funcionamiento de la barra de pesas dentro de los gimnasios y solucionaron un defecto por el cual los socios no entregaban las bolsas que el protagonista debía comercializar luego ante los receptadores.

Pese a la rápida respuesta de la compañía, analistas de Digital Foundry y RockstarINTEL advirtieron que persisten dudas sobre otros defectos detectados durante el fin de semana de estreno, como los trucos para obtener dinero indebido, los semáforos atascados en rojo o el viñeteado pronunciado en pantalla. Asimismo, confirmaron que el fallo que habilita ejecutar el título a 60 cuadros por segundo en Xbox continúa sin solución , motivo por el cual los expertos recomiendan resguardar las partidas utilizando las 15 ranuras de guardado manual disponibles.

El 44% de los jugadores de GTA 6 calificaron al videojuego negativamente

El desembarco de Grand Theft Auto 6 dejó al descubierto una marcada grieta entre el entusiasmo de la crítica especializada y la mirada del público masivo. Mientras que en la plataforma Metacritic la superproducción de Rockstar Games cosechó calificaciones casi ideales por parte de los medios, la respuesta de los usuarios en PlayStation 5 se ubicó en apenas 5,6 sobre 10, reflejando que casi la mitad de quienes dejaron su voto manifestaron disconformidad con el producto final.

Entre los principales argumentos que explican este malestar generalizado sobresalen las deficiencias de rendimiento técnico detectadas durante las primeras jornadas de actividad. Numerosos jugadores reportaron caídas bruscas en la tasa de fotogramas, fallos visuales y bloqueos que interrumpen el avance de ciertas misiones, generando una profunda decepción frente a una obra que demandó años de espera y una inversión multimillonaria para su desarrollo.

Más allá de los inconvenientes de estabilidad, un sector amplio de la comunidad cuestionó el giro conceptual de la propuesta, señalando que la obsesión por el hiperrealismo recortó la libertad histórica del mundo abierto. De acuerdo con los reclamos, las restricciones para sustraer vehículos, provocar caos espontáneo o interactuar libremente con el entorno alejaron a esta entrega del espíritu irreverente que consagró a la franquicia.

Finalmente, el descontento también abarcó aspectos vinculados al guion, la dinámica entre los protagonistas Jason y Lucia y la supuesta pérdida de la sátira social característica de la saga, aunque muchos comentarios negativos incluyeron ataques ideológicos sin sustento técnico. De este modo, el fuerte contraste entre los elogios periodísticos y las reseñas del público instala un debate profundo sobre el rumbo creativo que los fanáticos esperan de uno de los títulos más emblemáticos de la industria.