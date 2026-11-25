Con la participación del embajador Wang Wei, la diputada nacional Cecilia Ibáñez y el CEO de Grupo Indalo, Lisandro López, se realizó el Primer Encuentro de Industrias Culturales Horizontes Audiovisuales. Durante el acto quedó inaugurada la franja televisiva Hora China y el primer Mes de Exhibición de Obras Audiovisuales Chinas en el país.

La Biblioteca del Congreso de la Nación fue este martes el escenario oficial del Primer Encuentro de Industrias Culturales "Horizontes Audiovisuales Aprendizaje Mutuo entre Civilizaciones" .

En el auditorio del Espacio Cultural, Grupo Indalo y la Administración Municipal de Radio y Televisión de Chongqing presentaron ante autoridades parlamentarias, diplomáticas y referentes del sector el primer fruto de su alianza estratégica: Hora China , una nueva franja televisiva dedicada a contenidos audiovisuales del país asiático, junto con el inicio del primer Mes de Exhibición de Obras Audiovisuales Chinas en la Argentina .

El punto culminante de la jornada llegó tras los discursos oficiales y la proyección de adelantos de producciones televisivas y cinematográficas —entre ellas Tesoros de China—. En un gesto simbólico, las autoridades argentinas y chinas realizaron una cuenta regresiva y tocaron en simultáneo una pantalla interactiva donde sus manos se fusionaron en una imagen que dio inicio formal al ciclo.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la diputada nacional Cecilia Ibáñez , vicepresidenta primera de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, quien celebró el espacio como una oportunidad par a afianzar los vínculos bilaterales "a través de la comunicación, el arte y la creatividad»"

La legisladora definió el acercamiento con Chongqing —que incluye el estreno de contenidos doblados al español— como "un paso concreto para profundizar el conocimiento mutuo" y reivindicó la diplomacia parlamentaria con enfoque federal: "Cada provincia posee una identidad propia, capacidades productivas y expresiones artísticas con enorme proyección internacional".

A su turno, en representación de Grupo Indalo y C5N, Lisandro López agradeció el acompañamiento del Congreso, de la Embajada y de la delegación de Chongqing, que viajó más de dieciocho mil kilómetros para participar del evento. "Su presencia es la mejor muestra de que, cuando hay voluntad, las distancias se acortan", destacó el CEO, quien además subrayó el rol clave de la industria: "Los medios tenemos la responsabilidad de tender un puente de doble mano entre ambos países a través de historias, imágenes y voces".

(PH: Camila Alonso) Camila Alonso

Respaldo diplomático y proyección turística

Por su parte, el embajador de la República Popular China, Wang Wei, repasó los más de cincuenta años de relación bilateral, hoy consolidada como una asociación estratégica integral. El diplomático resaltó el avance de los intercambios educativos y culturales —como la apertura de la primera librería china en la Argentina y la creación de la primera carrera universitaria de formación docente en idioma chino— y presentó los principales atractivos históricos y naturales de Chongqing.

El acto también contó con el respaldo de las autoridades audiovisuales del gigante asiático. Desde China, He Biao, representante de la Administración Nacional de Radio y Televisión (NRTA), envió un mensaje agradeciendo el apoyo parlamentario y mediático local, mientras que Tang Dajun, director general de la Administración de Radio y Televisión de Chongqing, ratificó la voluntad de su organismo de profundizar la cooperación conjunta.

Camila Alonso

El cierre de la jornada estuvo dedicado a la promoción cultural y turística de Chongqing, a cargo de funcionarios de los distritos de Shapingba, Jiangjin y Yongchuan, quienes expresaron su interés en desarrollar nuevos proyectos con instituciones y productoras argentinas.

El evento coronó una jornada histórica que había comenzado horas antes con la firma formal del convenio entre Grupo Indalo y las productoras chinas Classic Media y Masterwork Media.