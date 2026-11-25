El adelanto alcanzó 563 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas y se ubicó como el más visto de Disney en ese período.

El último adelanto de Avengers: Doomsday , la nueva película de Marvel acumuló 563 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas y se convirtió en un fenómeno de audiencia antes de llegar a los cines. La cifra surge de datos de WaveMetrix publicados por Deadline, y ubicó al material como el avance más visto de Disney en ese período . Además, la medición lo ubicó como el segundo de una película con mayor alcance a nivel global.

Murió un reconocido actor de Marvel: fue hallado sin vida en la escalera de su casa

WaveMetrix es una firma estadounidense de análisis de audiencias digitales para la industria del entretenimiento, mientras que Deadline es una publicación especializada en ese mismo sector. La empresa monitorea videos publicados por estudios, películas, intérpretes, medios y otras cuentas vinculadas con la industria. Sus reportes permiten medir el alcance de los lanzamientos promocionales y comparar su desempeño durante períodos específicos.

La marca no se limita a lo ocurrido en YouTube, ya que contempla la circulación del material en diferentes plataformas digitales . WaveMetrix recopila reproducciones en redes como Facebook, Instagram, TikTok, X y YouTube. Por eso, el resultado reúne el alcance de distintas publicaciones relacionadas con la campaña y no solo el de un video puntual. Además, no necesariamente representa la visualización de espectadores únicos, dado que una misma persona puede ver el contenido varias veces o en diferentes plataformas.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 17 de diciembre a nuestro país, con algunas funciones de pre estreno días anteriores, mientras que en Estados Unidos se estrenará el 18, según el calendario oficial de Disney. El estreno marcará el regreso de los Vengadores a la pantalla grande después de Avengers: Endgame, lanzada en 2019. Será la quinta entrega cinematográfica principal del grupo , luego de The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018) y la propia Endgame.

La película forma parte de la nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel, que busca reunir historias y protagonistas que durante años estuvieron separados en distintas sagas. La trama tendrá continuidad en Avengers: Secret Wars, cuyo estreno está programado para el 17 de diciembre de 2027. En cuanto al argumento, el estudio solo adelantó el enfrentamiento entre héroes de diferentes universos y no divulgó una sinopsis completa.

Captura

Una de las grandes novedades es el regreso de Robert Downey Jr., quien volverá al universo de Marvel como Doctor Doom y no como Tony Stark o Iron Man, el personaje que interpretó durante más de una década. Su incorporación fue anunciada durante la Comic-Con de San Diego de 2024. El actor había dado vida a Stark desde Iron Man (2008) hasta Avengers: Endgame (2019), película en la que concluyó la historia de su personaje.

En los cómics, Victor von Doom es el gobernante de Latveria, un científico y hechicero que mantiene una rivalidad con Reed Richards, líder de Los Cuatro Fantásticos. Es uno de los villanos centrales del universo Marvel y reúne conocimientos científicos, habilidades mágicas y ambiciones de poder. Marvel aún no dio a conocer todos los detalles sobre sus planes ni sobre la forma en que su amenaza afectará a los distintos universos.

El elenco reunirá a actores que participaron en distintas etapas de la franquicia. Chris Evans volverá como Steve Rogers, Chris Hemsworth retomará a Thor y Anthony Mackie interpretará nuevamente a Sam Wilson, el nuevo Capitán América. También estarán Paul Rudd como Scott Lang, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Tom Hiddleston como Loki, Simu Liu como Shang-Chi, Letitia Wright como Shuri, Winston Duke como M'Baku y Florence Pugh como Yelena Belova. A ellos se suman David Harbour como Alexei Shostakov, Wyatt Russell como John Walker, Hannah John-Kamen como Ava Starr y Lewis Pullman como Bob Reynolds, también conocido como Sentry.

Marvel confirmó además a Kathryn Newton como Cassie Lang, Danny Ramirez como Joaquín Torres, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Mabel Cadena como Namora, Alex Livinalli como Attuma y Tenoch Huerta Mejía como Namor. El estudio todavía no detalló la participación individual de cada uno ni cuánto tiempo aparecerá en pantalla.

Los Cuatro Fantásticos estarán representados por Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm. El equipo ingresó al Universo Cinematográfico de Marvel con The Fantastic Four: First Steps y ahora participará en una historia compartida con los Vengadores y los X-Men. R

La producción también recuperará a varios actores de las películas de X-Men estrenadas por 20th Century Fox. Patrick Stewart volverá como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cyclops, Kelsey Grammer como Beast, Alan Cumming como Nightcrawler y Rebecca Romijn como Mystique, mientras que Channing Tatum retomará a Gambit.

Detrás de cámara, Anthony y Joe Russo dirigirán la película, después de haber estado al frente de Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Stephen McFeely participa en el guion, mientras que la producción está a cargo de Kevin Feige, Louis D'Esposito y Jonathan Schwartz.