Con el respaldo de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China (NRTA) y la presencia del embajador Wang Wei como testigo, el holding argentino firmó un acuerdo con las productoras Classic Media y Masterwork Media. El convenio establece un marco de cooperación bilateral que debuta con la franja televisiva Hora China y el primer Mes del Audiovisual Chino en la Argentina.

Con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y abrir nuevas oportunidades de producción conjunta, Grupo Indalo firmó este martes un convenio de cooperación estratégica con las productoras chinas Classic Media y Masterwork Media . El acuerdo establece un mecanismo formal de i ntercambio de contenidos y desarrollo audiovisual entre ambos países, consolidando un puente inédito entre la industria de medios argentina y el sector audiovisual del gigante asiático.

La firma del documento contó con la participación institucional del embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei , quien actuó como testigo de honor en representación de la sede diplomática. Asimismo, la iniciativa forma parte de un proyecto integral llevado adelante junto a la Administración Municipal de Radio y Televisión de Chongqing y cuenta con el respaldo oficial de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China (NRTA) , el máximo organismo regulador y promotor de la industria audiovisual en ese país.

Más allá del intercambio comercial, el acuerdo apunta a fomentar la coproducción, la distribución mutua de formatos y el acercamiento de las audiencias a través de producciones de alta calidad.

Como primer paso concreto de esta alianza, se anunció el lanzamiento de " Hora China" , una nueva franja de programación en la pantalla del grupo dedicada exclusivamente a contenidos audiovisuales chinos doblados al español . A esto se suma la realización del primer Mes de Exhibición de Obras Audiovisuales Chinas en la Argentina , una muestra diseñada para acercar la cultura, la historia y la actualidad del país asiático al público local.

Horas después de la firma, el convenio fue presentado oficialmente en el Auditorio del Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en el marco del Primer Encuentro de Industrias Culturales Horizontes Audiovisuales · Aprendizaje Mutuo entre Civilizaciones.

Durante el acto, el CEO de Grupo Indalo, Lisandro López, subrayó el alcance estratégico del acuerdo: "Creemos en la cooperación audiovisual como una herramienta para el desarrollo cultural, para la generación de nuevas oportunidades para nuestras industrias y, sobre todo, para el diálogo entre civilizaciones".

En esa línea, destacó que el espacio Hora China busca "no sólo transmitir contenidos, sino construir confianza", recordando que tras más de cinco décadas de vínculos comerciales y científicos entre la Argentina y China, "las relaciones entre los países se sostienen con comprensión mutua".

Camila Alonso

Por su parte, el embajador Wang Wei celebró el mecanismo de cooperación alcanzado y destacó el rol de Grupo Indalo como referente entre los medios argentinos en la difusión de la agenda bilateral. "Las obras audiovisuales son un vehículo fundamental de la cultura de los pueblos, con la fuerza para atravesar civilizaciones y despertar emociones compartidas", señaló el diplomático, quien auguró que este convenio brindará al público argentino "una experiencia audiovisual distinta".

Finalmente, Tang Dajun, director general de la Administración Municipal de Radio y Televisión de Chongqing, reafirmó la voluntad de su organismo de profundizar esta alianza, promover el intercambio fluido de contenidos y consolidar nuevos proyectos conjuntos a mediano y largo plazo.