Santiago Maratea anunció que se alejará de su cuenta de Instagram , que reúne a más de 3,4 millones de seguidores y que constituye su principal activo económico. La decisión llega después de una década de exposición en la plataforma, en la que se convirtió en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales y en impulsor de colectas solidarias que ayudaron a miles de personas. El motivo central, según explicó, es que ya no quiere ser influencer. Con este paso busca cerrar una etapa y encarar un nuevo desafío.

Aunque ya había adelantado su intención durante su reciente paso por PH, Podemos Hablar, ahora publicó un video en el que detalló las razones y le agradeció a su comunidad por la vida que le permitió construir en estos diez años. Al presentar el material, escribió "Voy a estar agradecido con ustedes toda la vida. Chau". Con esa frase se despidió de sus seguidores y dejó en claro que el video sería su último contenido en el perfil.

El perfil todavía está activo, aunque desaparecerá en las próximas horas. El video con la explicación lleva menos de 24 horas publicado y ya superó las 2.500.000 reproducciones. Maratea aclaró que no se trata de una suspensión temporal, de un anzuelo ni de una estrategia de marketing, sino de la eliminación definitiva de la cuenta que construyó durante más de 10 años y que considera el activo más importante de su vida.

Lo llamativo de la decisión es que parte del agradecimiento y no del conflicto. El influencer aclaró que no se va por cansancio de las redes, por enojo con Instagram ni para irse a vivir al bosque, y sostuvo que a esa plataforma le debe una de las etapas más lindas de su vida. Por eso, el cierre se presenta como la despedida de un espacio que, a su entender, le dio mucho más de lo que alguna vez imaginó.

La razón principal es un cambio en lo que quiere hacer con su exposición pública. "Pero hace un tiempito me di cuenta de algo y es que no quiero ser más influencer, no quiero vender más pistacho", explicó en el video. Reconoció que la frase puede sonar a broma, pero aseguró que para él tiene un significado profundo. Agregó que no quiere seguir usando sus recursos para promocionar productos como "la nueva Coca-Cola sin cafeína o el nuevo queso con 40 gramos de proteína".

Maratea repasó además su recorrido personal en la plataforma, donde abrió la cuenta hace más de 10 años, cuando ni siquiera existía la palabra influencer. Contó que trabajó con prácticamente todas las marcas, conoció lugares y personas, y tuvo un trabajo muy privilegiado durante sus 20. También señaló que su paso a la adultez fue bastante público, de modo que sus seguidores vieron sus aciertos, sus papelones, sus cambios, sus contradicciones y sus campañas. En ese proceso descubrió que "toda esa capacidad que tengo para comunicar, para llamar la atención, para convencer, para vender, para convocar gente alrededor de algo, también sirve para ayudar".

Además, remarcó que el mundo de los influencers cambió mucho desde que empezó. "Cuando nosotros empezamos, había algo novedoso en ver en una pantalla a alguien normal", recordó, y explicó que hasta entonces solo se consumían artistas, actores y deportistas, mientras que internet trajo la capacidad de identificarse. Hoy, afirmó, hay miles de influencers y microinfluencers, e incluso marcas que aprendieron a ser sus propios influencers. Aclaró que no tiene nada en contra de ese modelo, que lo practicó durante años y que podría seguir haciéndolo, "pero simplemente ya no lo quiero".

Reconoció que la decisión le da miedo, porque no se trata solo de cerrar una aplicación. En ese lugar hay más de 10 años de su vida, 3.400.000 seguidores, seguridad laboral, recuerdos y personas que lo acompañaron en años importantes. Por eso insistió en que cierra la cuenta agradecido. "No estoy cerrando esta etapa porque siento que fracasó, sino que la estoy cerrando porque siento que cumplió ya con su propósito", afirmó. Sostuvo también que seguir haciendo algo solo porque sale bien, da dinero o brinda seguridad es una manera elaborada de evitar animarse a hacer lo que realmente hay que hacer.

Lo que sí quiere hacer, según detalló, es "dedicarme el resto de mi vida a generar impacto positivo y a construir mi fundación", una organización dedicada principalmente a la salud infantil. El proyecto ya arrancó y su cuenta, @lapizfundacion, está activa, aunque en modo privado. Maratea explicó que quienes forman parte de ese espacio hace meses lo ven compartir las ideas y los estudios detrás de la fundación, y que prefiere que sea un lugar reservado para quienes tengan un interés genuino. Aclaró que cualquiera está invitado, pero que quiere que sea una elección, y que por eso creó un perfil aparte en lugar de transformar el actual, que será eliminado.