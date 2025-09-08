8 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós al celular: expertos revelan los beneficios que trae dejar de usarlo al menos por tres días

La ciencia comprobó que pausar el uso del smartphone por unos días genera beneficios cerebrales y conductuales con impacto positivo en la vida diaria.

Por
El descanso digital también impacta en el plano social

El descanso digital también impacta en el plano social, favoreciendo interacciones presenciales más profundas y reduciendo la dependencia de la comunicación virtual.

Freepik

Un estudio conjunto de las universidades de Heidelberg y Colonia comprobó que alejarse del celular durante un breve lapso puede funcionar como un auténtico reinicio para la mente. Limitar el dispositivo únicamente a llamadas y compromisos laborales durante tres días permitió observar cambios en la actividad cerebral y una mayor estabilidad emocional.

Te puede interesar:

Los 5 trucos claves para mejorar la señal del WiFi

La investigación se desarrolló con un grupo de 25 jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes aceptaron la consigna de restringir su smartphone dejando de lado redes sociales y aplicaciones de entretenimiento. Para medir los efectos, se aplicaron pruebas psicológicas y resonancias magnéticas antes y después del periodo de desconexión, utilizando estímulos relacionados con los teléfonos.

Los resultados confirmaron que, tras estas 72 horas sin uso intensivo, se produjo una reorganización de conexiones neuronales vinculadas a la atención y la gestión emocional. Esto demostró que la exposición permanente a aplicaciones digitales activa circuitos relacionados con la dopamina y la serotonina, los mismos que participan en procesos adictivos. De esta manera, el consumo excesivo de pantallas puede aumentar la probabilidad de dependencia tecnológica y de dificultades emocionales.

Cerebro ELA
La investigación de las universidades de Heidelberg y Colonia demostró que una desconexión de 72 horas reorganiza circuitos cerebrales asociados a la atención y la regulación de emociones.

La investigación de las universidades de Heidelberg y Colonia demostró que una desconexión de 72 horas reorganiza circuitos cerebrales asociados a la atención y la regulación de emociones.

Beneficios de desconectarse del celular

Los hallazgos se suman a advertencias previas sobre los riesgos del exceso de pantallas. En 2023, Oxford University Press introdujo el término brain rot para describir el deterioro cognitivo ligado al uso prolongado de dispositivos.

Más allá de los cambios cerebrales, la pausa digital ofrece beneficios concretos en la vida diaria. Quienes se desconectan suelen experimentar menos interrupciones y alcanzan un nivel más alto de productividad. También se incrementa la sensación de control sobre la rutina, lo que repercute en un bienestar integral.

Otro aspecto destacado es la reconexión con actividades offline: desde leer o caminar hasta cocinar o practicar deporte, acciones que fomentan hábitos sostenibles y equilibrados. Al reducir el bombardeo de notificaciones, la mente gana espacio para desarrollar creatividad y generar ideas de manera más natural.

En el plano social, los descansos digitales propician vínculos más sólidos, ya que las interacciones cara a cara se vuelven más frecuentes. Además, la gestión del tiempo libre mejora, permitiendo priorizar actividades que realmente aportan bienestar en lugar de un consumo digital compulsivo.

Concentración
Limitar el celular a llamadas y tareas laborales permitió a los participantes experimentar mayor productividad, creatividad y control sobre la rutina diaria.

Limitar el celular a llamadas y tareas laborales permitió a los participantes experimentar mayor productividad, creatividad y control sobre la rutina diaria.

En definitiva, dejar el celular de lado durante unos días no solo beneficia al cerebro, sino que también fortalece los hábitos cotidianos, potencia la productividad y amplía la calidad de vida, ofreciendo un enfoque más saludable de la relación con la tecnología.

Noticias relacionadas

La batería logra ofrecer una autonomía prolongada con un diseño seguro y estable.

¿Adiós a los cargadores? La batería de celular que puede durar hasta 20 días

Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Podría integrarse en infraestructuras marcianas y aportar un suministro continuo de oxígeno.

Atención: el invento que permitiría al ser humano respirar en Marte

El interés creció aún más luego de hacerse virales en un programa de streaming, donde Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín las probaron en vivo.

Adiós a las pulseras tradicionales: así son los nuevos modelos que vibran y son ideales para parejas

El sistema muestra un ícono claro e intuitivo, en donde aparece una cara sonriente si el alimento está libre de gluten o una cara triste si lo contiene.

El dispositivo innovador que le simplifica la vida a quienes sufren de celiaquía

Google sacó un comunicando negando que realmente Gmail haya sufrido fallas de seguridad.

Google fue contundente ante los rumores de fallas de seguridad en Gmail

Rating Cero

Harry Styles sorprendió con un cambio de look al asistir a una boda, mientras aumetan los rumores de un romance con Zoe Kravitz. 

La impresionante transformación de Harry Styles: un cambio de look notable

Kate Middleton reapareció en el Museo de Historia Natural con una imagen que sorprendió a todos.

La impresionante transformación de Kate Middleton: un cambio de look espectacular

Detrás del vestuario de época y los modales refinados, en esta película de Netflix se esconde un retrato bastante universal de las relaciones humanas.
play

Está en Netflix, tiene escenas prohibidas y la tenés que ver

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

La drástica decisión de Telefe por el bajo rating de La Voz Argentina

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses.

C5N lideró el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Basada en hechos reales, esta película de Emily Blunt y Chris Evans es furor en Netflix.
play

Brilla en Netflix, es una películas tremenda y tiene una trama que te atrapa de principio a fin

últimas noticias

Lejos de los antiguos mitos, el entrenamiento amigable permite mejorar notablemente la convivencia entre humanos y felinos.  

Qué podés hacer si tu gata está en celo

Hace 10 minutos
El interés por este tipo de tratamientos se enmarca en una tendencia creciente hacia el cuidado personal en casa.

Este nuevo dispositivo de belleza está sorprendiendo en Europa pero genera dudas: de qué se trata

Hace 18 minutos
El descanso digital también impacta en el plano social, favoreciendo interacciones presenciales más profundas y reduciendo la dependencia de la comunicación virtual.

Adiós al celular: expertos revelan los beneficios que trae dejar de usarlo al menos por tres días

Hace 27 minutos
Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras la derrota del Gobierno

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras la derrota del Gobierno

Hace 35 minutos
Cocineros dieron el tip ideal para que el pescado no quede seco y soso al hacerlo en casa.

Los mejores trucos para que el pescado no quede seco y tenga mucho sabor

Hace 36 minutos