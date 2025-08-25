25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós definitivo: los iPhone que se quedan sin iOS 26

Apple presentó su nueva actualización con rediseño, funciones de inteligencia artificial y una lista de equipos que no podrán instalarla.

Por
Apple confirmó que iOS 26 llegará en primavera del hemisferio sur con un rediseño gráfico

Apple confirmó que iOS 26 llegará en primavera del hemisferio sur con un rediseño gráfico, nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y la estética Liquid Glass, que moderniza íconos, notificaciones y la pantalla de inicio.

iphoneislam.com

La WWDC 2025, la conferencia anual de desarrolladores de Apple, marcó un hito en la historia de la compañía con la presentación de iOS 26, la próxima gran actualización del sistema operativo del iPhone. El anuncio llegó con varias novedades: un rediseño gráfico bajo la estética Liquid Glass, funciones potenciadas por inteligencia artificial y un salto en la numeración que pasó de iOS 18 a iOS 26. Sin embargo, no todos los usuarios podrán acceder a estas innovaciones, ya que algunos modelos quedarán excluidos de la actualización.

El director de ChatGpt insistió en que el debate público y global es indispensable.
Te puede interesar:

El creador de ChatGPT reveló los principales 3 riesgos de la inteligencia artificial

Apple confirmó que el lanzamiento oficial se producirá en otoño del hemisferio norte, coincidiendo con la llegada de los nuevos modelos de iPhone, mientras que en el sur estará disponible en primavera. La compañía mantiene así su tradición de estrenar el sistema operativo junto al hardware más reciente.

El nuevo software llega con un enfoque doble: por un lado, una renovación estética completa que moderniza íconos, notificaciones y la pantalla de inicio; por otro, la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial, que prometen transformar la experiencia de uso del iPhone con funciones inéditas hasta ahora.

Apple Intelligence
Apple Intelligence será la gran novedad, con traducciones en vivo y generación de imágenes dentro del iPhone.

Apple Intelligence será la gran novedad, con traducciones en vivo y generación de imágenes dentro del iPhone.

Los iPhone no podrán actualizarse a iOS 26

Con cada nuevo ciclo, algunos dispositivos quedan fuera de las actualizaciones. En esta oportunidad, los modelos que no tendrán acceso a iOS 26 son los iPhone XS, XS Max y XR, lanzados en 2018. Estos teléfonos permanecerán en la última versión de iOS 18 y no podrán utilizar las funciones incorporadas en la nueva edición del sistema.

Los iPhone compatibles con iOS 26

La lista de equipos habilitados para dar el salto a iOS 26 es extensa. Incluirá a toda la línea iPhone 16, los iPhone 15, 14, 13, 12 y 11 en todas sus versiones, además de los modelos SE de segunda generación en adelante.

La actualización sumará funciones pensadas para la productividad y la comunicación, como la Revisión de Llamadas que identifica quién llama y por qué, un filtro de spam para reducir interrupciones y un asistente que mantiene el turno en llamadas con call centers. También se agregan encuestas en chats grupales y fondos personalizados en Mensajes, mientras que Mapas incorporará alertas sobre retrasos en las rutas más utilizadas.

Apple iPhone 16
Los iPhone XS, XS Max y XR dejarán de recibir soporte y quedarán fuera de iOS 26.

Los iPhone XS, XS Max y XR dejarán de recibir soporte y quedarán fuera de iOS 26.

En el plano del entretenimiento, Apple Music presentará AutoMix para mezclar canciones automáticamente y la traducción de letras en tiempo real. Además, debutará la app Juegos, un centro dedicado al gaming móvil con desafíos y recomendaciones. Por su parte, Wallet se fortalecerá con nuevas funciones de viaje, como el seguimiento de equipaje y la visualización de mapas de aeropuertos.

Noticias relacionadas

Una joven estudiante utilizo ChatGPT de una forma muy polémica para que la ayude con su tarea.

Una niña le pidió ayuda a ChatGPT para la tarea de una forma polémica y se llevó el reto de su madre

Los atacantes pueden acceder a contraseñas, historiales y datos financieros sin que el usuario lo note.

Adiós a estas 6 apps: pueden dejarte la cuenta bancaria sin un peso en segundos

Dependiendo del modelo, este orificio puede tener distintas funciones.

Cuidado: esta es la función del pequeño orificio del celular que nadie presta atención

Sergey Brin, cofundador de Google, aconsejó usar amenazas con la Inteligencia artificial para obtener respuestas más precisas.

Amenazas: el consejo de uno de los fundadores de Google para tener mejores resultados con la inteligencia artificial

El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Este es el mejor momento para enviar un mensaje por Whatsapp.

Este es el mejor momento para enviar un mensaje de WhatsApp, según la inteligencia artificial

Rating Cero

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

Florencia Peña sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de look radical: dejó atrás el cabello oscuro y optó por un tono caoba con extensiones que aportaron mayor volumen y movimiento.

La impresionante transformación de Florencia Peña: un cambio de look tremendo

Para los amantes del género de detectives, al estilo Agatha Cristie, esta película en Netflix es una gran recomendación.
play

Está en Netflix, pocos la conocen y es una gran película recargada de misterio

El salvador de El Trece: la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

"El salvador de El Trece": la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

Anamá Ferreira fue víctima de un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel.

Anamá Ferreira fue víctima de un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel

últimas noticias

Si se busca un lugar con poca gente y mucha paz para descansar, este pueblo en Córdoba es el ideal.

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene una laguna, río y un monasterio benedictino

Hace 9 minutos
Hay un secreto para tener las empanadas ideales y que no se desarmen cuando las comes.

Ni los ingredientes ni la cantidad de cocción: el truco para que las empanadas de carne no se abran en el horno

Hace 20 minutos
Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Hace 28 minutos
Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.

Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias

Hace 39 minutos
En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

Hace 48 minutos