Adiós definitivo: los iPhone que se quedan sin iOS 26 Apple presentó su nueva actualización con rediseño, funciones de inteligencia artificial y una lista de equipos que no podrán instalarla. Por







Apple confirmó que iOS 26 llegará en primavera del hemisferio sur con un rediseño gráfico, nuevas funciones basadas en inteligencia artificial y la estética Liquid Glass, que moderniza íconos, notificaciones y la pantalla de inicio. iphoneislam.com

La WWDC 2025, la conferencia anual de desarrolladores de Apple, marcó un hito en la historia de la compañía con la presentación de iOS 26, la próxima gran actualización del sistema operativo del iPhone. El anuncio llegó con varias novedades: un rediseño gráfico bajo la estética Liquid Glass, funciones potenciadas por inteligencia artificial y un salto en la numeración que pasó de iOS 18 a iOS 26. Sin embargo, no todos los usuarios podrán acceder a estas innovaciones, ya que algunos modelos quedarán excluidos de la actualización.

Apple confirmó que el lanzamiento oficial se producirá en otoño del hemisferio norte, coincidiendo con la llegada de los nuevos modelos de iPhone, mientras que en el sur estará disponible en primavera. La compañía mantiene así su tradición de estrenar el sistema operativo junto al hardware más reciente.

El nuevo software llega con un enfoque doble: por un lado, una renovación estética completa que moderniza íconos, notificaciones y la pantalla de inicio; por otro, la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial, que prometen transformar la experiencia de uso del iPhone con funciones inéditas hasta ahora.

Apple Intelligence Apple Intelligence será la gran novedad, con traducciones en vivo y generación de imágenes dentro del iPhone. apple.com Los iPhone no podrán actualizarse a iOS 26 Con cada nuevo ciclo, algunos dispositivos quedan fuera de las actualizaciones. En esta oportunidad, los modelos que no tendrán acceso a iOS 26 son los iPhone XS, XS Max y XR, lanzados en 2018. Estos teléfonos permanecerán en la última versión de iOS 18 y no podrán utilizar las funciones incorporadas en la nueva edición del sistema.

Los iPhone compatibles con iOS 26 La lista de equipos habilitados para dar el salto a iOS 26 es extensa. Incluirá a toda la línea iPhone 16, los iPhone 15, 14, 13, 12 y 11 en todas sus versiones, además de los modelos SE de segunda generación en adelante.