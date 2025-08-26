26 de agosto de 2025 Inicio
Adiós a WhatsApp: los celulares en los que deja de funcionar la app desde septiembre 2025

La aplicación de mensajería de Meta dejará sin compatibilidad a varios modelos de distintas marcas debido a sus requisitos técnicos y de seguridad.

Desde septiembre de 2025

Desde septiembre de 2025, WhatsApp funcionará con limitaciones en dispositivos antiguos de distintas marcas.

La aplicación de mensajería de Meta, WhatsApp, sigue sumando mejoras en cada actualización, pero esas novedades también traen una consecuencia inevitable: muchos dispositivos dejan de ser compatibles con la plataforma. A partir del 1 de septiembre de 2025, una serie de modelos quedará fuera de la lista de equipos que podrán instalar la versión más reciente.

El ajuste afecta a marcas como Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC, en su mayoría teléfonos que llevan más de una década en el mercado y que ya no cuentan con soporte oficial de sus fabricantes. Aunque estos equipos podrán seguir utilizando la app en su estado actual, perderán acceso a todas las funciones nuevas.

Con el paso del tiempo, esta falta de actualizaciones no solo significa quedarse atrás en cuanto a herramientas, sino también exponerse a fallos de seguridad, errores de funcionamiento y, en algunos casos, la imposibilidad de abrir la aplicación en el futuro. De esta manera, la brecha entre los dispositivos actualizados y los más antiguos se hará cada vez más marcada.

WhatsApp
La medida de WhatsApp busca reforzar la seguridad de los usuarios y mejorar el rendimiento de la aplicación.

Los celulares que se quedan sin WhatsApp desde septiembre 2025

Según el último anuncio de la compañía, la lista incluye equipos como Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2 y Galaxy Core, además de iPhone 5, 5c, 6 y SE de primera generación. También se suman modelos de Motorola (Moto G de primera generación y Moto E), LG (Optimus G, Nexus 4 y L90), Huawei Ascend D2, así como los Sony Xperia Z, Xperia SP y Xperia T, entre otros.

En todos los casos, se trata de celulares que no alcanzan los requisitos técnicos mínimos exigidos: Android 5.0 Lollipop o superior en el caso de los dispositivos con el sistema de Google, y iOS 12 o versiones posteriores para los iPhone.

La decisión responde no solo a una cuestión de rendimiento, sino también de seguridad digital. Al dejar fuera a los equipos más antiguos, la empresa asegura que los usuarios activos cuenten con protección reforzada frente a estafas o ciberataques.

WhatsApp nueva actualización
Celulares de marcas como Samsung, Apple y Motorola quedarán sin acceso a las nuevas funciones.

Frente a esta situación, los dueños de los modelos afectados tienen opciones limitadas: continuar utilizando la versión instalada, aun con sus limitaciones, o bien optar por un cambio de dispositivo que cumpla con las exigencias actuales. Esta última alternativa es la única que garantiza acceso pleno a las novedades y a un entorno más seguro.

