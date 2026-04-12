Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla y naranja por tormentas: las localidades más afectadas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en plena crisis por amenaza de despido de trabajadores, lanzó aviso por la llegada de distintas inclemencias climáticas en el cierre del fin de semana. Por + Seguir en







Misiones, una de las provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Télam

El país se adentra en el otoño y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en plena crisis por amenaza de despido de trabajadores, emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos para varias zonas del país.

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para la totalidad del territorio de Misiones, el norte y este de Corrientes, este de Chaco y centro de Formosa, con un alza a naranja en las zonas cercanas a la capital formoseña.

Además, hay alerta amarilla por viento en la zona cordillerana de Santa Cruz y en la isla de Tierra del Fuego, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

clima servicio meteorológico nacional smn alerta tormenta viento 12 abril 2026 Seis provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional. SMN Sin alertas: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada de domingo agradable, con temperatura entre 15° y 25° y vientos leves rotando entre el noreste y el este, con cielo parcialmente cubierto.

Para la semana se espera un aumento de la nubosidad, que tendrá su pico entre martes y miércoles, con probabilidad de lluvias.

clima servicio meteorológico nacional smn pronostico caba amba 12 abril 2026 Probabilidad de lluvias durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. SMN