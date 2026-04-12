Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla y naranja por tormentas: las localidades más afectadas

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para la totalidad del territorio de Misiones, el norte y este de Corrientes, este de Chaco y centro de Formosa, con un alza a naranja en las zonas cercanas a la capital formoseña.
Además, hay alerta amarilla por viento en la zona cordillerana de Santa Cruz y en la isla de Tierra del Fuego, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.
Sin alertas: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El SMN anticipa una jornada de domingo agradable, con temperatura entre 15° y 25° y vientos leves rotando entre el noreste y el este, con cielo parcialmente cubierto.
Para la semana se espera un aumento de la nubosidad, que tendrá su pico entre martes y miércoles, con probabilidad de lluvias.