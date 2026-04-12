12 de abril de 2026 Inicio
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Vuelven las lluvias y hay alerta amarilla y naranja por tormentas: las localidades más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en plena crisis por amenaza de despido de trabajadores, lanzó aviso por la llegada de distintas inclemencias climáticas en el cierre del fin de semana.

Por
Misiones

Misiones, una de las provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Télam
Puede ser que las lluvias retornen el sábado por la noche en CABA. 
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La calma duró poco: rige una alerta amarilla por tormenta y viento

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para la totalidad del territorio de Misiones, el norte y este de Corrientes, este de Chaco y centro de Formosa, con un alza a naranja en las zonas cercanas a la capital formoseña.

Además, hay alerta amarilla por viento en la zona cordillerana de Santa Cruz y en la isla de Tierra del Fuego, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

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Seis provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional.

Seis provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional.

Sin alertas: el pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de domingo agradable, con temperatura entre 15° y 25° y vientos leves rotando entre el noreste y el este, con cielo parcialmente cubierto.

Para la semana se espera un aumento de la nubosidad, que tendrá su pico entre martes y miércoles, con probabilidad de lluvias.

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Probabilidad de lluvias durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Probabilidad de lluvias durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

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