9 de abril de 2026 Inicio
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Alerta amarilla en medio país por un fenómeno meteorológico que trae lluvia y fuertes ráfagas de viento

Tras un inicio de semana con tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en varias provincias del país. Sin embargo, la estabilidad de las condiciones meteorológicas podría sufrir un drástico cambio de cara al fin de semana.

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Las provincias bajo alerta son Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las provincias bajo alerta son Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Tras un inicio de semana con lluvias y tormentas, las condiciones meteorológicas en Buenos Aires mejoran durante los próximos días. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y lluvia para varias provincias de Argentina, que se mantendrán durante la jornada del jueves 9 de abril.

Durante el miércoles se mantendrán chaparrones y lloviznas aisladas. 
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Según informó el SMN, las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz están bajo alerta amarilla por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados en forma local.

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"No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas más elevadas", remarcaron. Además, en la zona se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h.

Las principales localidades afectadas en Santa Cruz son: Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico - Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino -Costa de Güer Aike. Mientras que en Tierra del Fuego, toda la provincia está bajo alerta.

¿Vuelven las lluvias a CABA? El pronóstico extendido del SMN

Para lo que resta de esta semana, la Ciudad de Buenos Aires mantendrá condiciones climáticas muy estables y agradables, con cielos que oscilarán entre despejados e intervalos nubosos. Tanto el jueves 9 como el viernes 10, las temperaturas máximas se ubicarán en los 22° con mínimas de entre 13° y 14°, acompañadas por vientos leves y una probabilidad de lluvias inexistente.

CABA pronóstico 9-4-26
Pronóstico extendido del SMN para CABA.

Pronóstico extendido del SMN para CABA.

Hacia el fin de semana, se espera un paulatino ascenso térmico, alcanzando el domingo 12 un pico de 25° de máxima. Aunque la nubosidad aumentará levemente el sábado y el lunes 13, el tiempo se mantendrá seco en general, con vientos que rotarán del este al noreste y ráfagas que no superarán los 22 km/h.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el trimestre abril-mayo-junio de 2026

Según el informe que publicó el SMN sobre la tendencia para el próximo trimestre, gran parte del país experimentará temperaturas medias superiores a la normal especialmente marcada en la región del Litoral, Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis.

En el resto del territorio, incluyendo Buenos Aires, el NOA y la Patagonia, se espera un trimestre entre "normal y superior a la normal". Esto sugiere que, si bien habrá irrupciones de aire frío típicas de la estación, el frío extremo tardará en consolidarse, dando lugar a un otoño más suave de lo habitual.

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En cuanto a las precipitaciones, el informe destaca un escenario más húmedo para el centro y este de Argentina. Las mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal se concentran en la provincia de Córdoba, el NOA, el oeste de Santa Fe y el centro-este de Buenos Aires.

Para el norte del país, el sur del Litoral y la Pampa, el pronóstico se inclina hacia una categoría entre "normal y superior". Por el contrario, la región de Cuyo y el norte de la Patagonia mantendrán sus niveles históricos habituales de precipitación para esta época del año. Aunque el informe trimestral refleja el promedio de los tres meses, el SMN advierte que no se descartan eventos de lluvia intensa o ráfagas extremas en escalas temporales más cortas.

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