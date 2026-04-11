La calma duró poco: rige una alerta amarilla por tormenta y viento para 7 provincias de Argentina A pesar de los días soleados, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por abundantes precipitaciones en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo. ¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana? Por + Seguir en







Puede ser que las lluvias retornen el sábado por la noche en CABA.

A pesar de la breve calma de las condiciones meteorológicas las lluvias y tormentas regresan al centro y a la zona del litoral de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes precipitaciones, intensa actividad eléctrica y otra por viento para siete provincias de Argentina.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Córdoba y San Luis.

lluvia-de-verano Según explicó el SMN pueden ser de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros.

Mientras que para el sur de la provincia de Chubut rige una alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Mientras que el SMN adelantó para el lunes el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

¿Vuelven las lluvias a CABA? El pronóstico extendido del SMN Para la jornada del sábado 11 de abril, se espera una máxima que alcanzará los 23°, mientras que la mínima se situó en los 13°. Si bien la mañana y la tarde se presentarán con nubosidad variable, es importante prestar atención hacia la noche, momento en el cual aumenta la inestabilidad. Se estima una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%, durante las últimas horas del día.

CABA pronóstico 11-4-26 Pronóstico extendido para CABA. Captura del SMN. Entrando en el domingo 12, las condiciones meteorológicas mostrarán una mejoría notable. El cielo se despejará parcialmente, permitiendo un ascenso en los registros térmicos que tocarán una máxima agradable de 25°, con una mínima de 17°. Finalmente, para el lunes 13, la tendencia de buen tiempo se mantiene firme. El arranque de la semana laboral se presentará con registros térmicos muy similares a los del domingo, con una máxima de 24° y una mínima de 17°. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgos de precipitaciones, lo que augura un comienzo de semana con condiciones climáticas estables y temperaturas frescas pero muy agradables para el otoño. Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas Misiones : toda la provincia.

: toda la provincia. Corrientes : Ituzaingó - San Miguel - Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del PalmarFormosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané.

: Ituzaingó - San Miguel - Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del PalmarFormosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané. Chaco : Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando.

: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando. Córdoba: Punilla - Zona serrana de Colón - Zona serrana de Ischilín - Zona serrana de Santa María - Zona serrana de Totoral - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba- General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña.

Punilla - Zona serrana de Colón - Zona serrana de Ischilín - Zona serrana de Santa María - Zona serrana de Totoral - Río Primero - Río Segundo - Tercero Arriba- General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña. San Luis: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.