Vuelve la lluvia y se nubla hasta la próxima semana: hay alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA Un centro de bajas presiones que cruzará los Andes se reorganizará sobre el centro del país y desatará lluvias, posible granizo y altas ráfagas de viento que afectarán a 17 provincias. La temperatura se mantendrá estable. Por Agregar C5N en









Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires.

Rige una alerta naranja por tormentas fuertes para este miércoles en el centro del país, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que durará todo el día. La temperatura máxima escalará hasta los 19°C y el cielo se mantendrá nublado durante toda la semana.

Se espera una intensa actividad eléctrica, ráfagas de entre 40 y 60 km/h y precipitaciones que podrían acumular entre 50 y 80 mm en los puntos más castigados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y buena parte del centro y el norte del país. Las probabilidades de precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento podrían extenderse hasta el jueves en la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta naranja por tormenta en el centro del país. Para el miércoles, el SMN proyecta una mínima de 14°C y una máxima de 19°C en Buenos Aires, pero lo más relevante será lo que caiga del cielo. Por la mañana, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%. Sin embargo, a medida que avance la tarde y llegue la noche, ese rango trepará hasta entre el 40% y el 70%.

Junto a la lluvia llegarán vientos fuertes del este con ráfagas de 40 a 60 km/h, granizo y descargas eléctricas. El jueves y el viernes el panorama mejora: con probabilidades de lluvia de entre 0% y 40% y con temperaturas que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 17°C de máxima.