¿Dónde está el sol primaveral? Comienza una semana nublada y hay alerta amarilla por tormentas Tras un domingo soleado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el astro rey oculta su rostro durante varios días y se vienen jornadas de inestabilidad y precipitaciones. Por Agregar C5N en









Se viene una semana con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Télam

Tras un domingo soleado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el astro rey oculta su rostro tras las nubes con el cambio de viento de norte a este, y durante varias jornadas porteños y bonaerenses tendrán días con cielo cubierto e inestabilidad. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por tormentas y nevadas en cuatro provincias para este lunes.

El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para la totalidad del territorio de Misiones y el centro y sur de Formosa. Podría haber también intensas lluvias en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Por otra parte, hay alerta amarilla por nevadas en la zona cordillerana de San Juan y el norte de Mendoza. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Cuatro provincias bajo alerta amarilla en el comienzo de la semana. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada de lunes con cielo cubierto, leve probabilidad de lluvias durante la mañana y temperaturas que oscilarán entre los 15° y los 23°.

La semana continuará en el mismo tenor, con abundante nubosidad y temperaturas que se mantendrán en los mismos rangos. Se esperan precipitaciones durante varios momentos de los próximos días, especialmente el miércoles, cuando dará inicio la presencia de fuertes ráfagas de viento que se mantendrán hasta el fin de semana.

Comienza una semana nublada en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN