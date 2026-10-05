¿Efecto Super Niño? Impactante caída de granizo gigante provocó daños y destrozos en distintas ciudades

Una intensa tormenta golpeó el sábado a Asunción y distintas ciudades del departamento Central de Paraguay, donde la caída de granizo de tamaño inusual provocó importantes daños materiales. Las piedras de hielo midieron entre 5 y 7 centímetros de diámetro y algunas podrían haber superado los 10 centímetros, de acuerdo con estimaciones de Meteorología e Hidrología.
El temporal alcanzó a localidades como Lambaré, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Areguá e Itauguá. La violencia de la granizada provocó parabrisas rotos, vehículos abollados y daños en techos y otras estructuras. También se registró la caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico.
La Secretaría de Emergencia Nacional informó que alrededor de 400 viviendas sufrieron daños, principalmente por la pérdida de sus techos. Capiatá fue una de las zonas más afectadas, mientras que en Areguá también se reportaron familias damnificadas por el temporal.
El Niño y las condiciones para tormentas severas
El director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, explicó que las tormentas intensas son frecuentes durante la primavera, aunque las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño pueden favorecer una mayor inestabilidad atmosférica. Las altas temperaturas y la abundante humedad contribuyeron al desarrollo de las tormentas que afectaron al país.
Además de los daños en viviendas y vehículos, el temporal generó inconvenientes en algunos centros de salud y dejó sectores anegados. Las autoridades desplegaron cuadrillas para asistir a las zonas afectadas y avanzar con el restablecimiento del servicio eléctrico.