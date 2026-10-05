¿Efecto Super Niño? Impactante caída de granizo gigante provocó daños y destrozos en distintas ciudades Una fuerte tormenta sorprendió a Asunción y localidades del departamento Central con piedras de hielo de hasta 10 centímetros. Hubo viviendas, vehículos y árboles afectados, además de cortes de electricidad. Por Agregar C5N en









Hubo viviendas, vehículos y árboles afectados, además de cortes de electricidad.

Una intensa tormenta golpeó el sábado a Asunción y distintas ciudades del departamento Central de Paraguay, donde la caída de granizo de tamaño inusual provocó importantes daños materiales. Las piedras de hielo midieron entre 5 y 7 centímetros de diámetro y algunas podrían haber superado los 10 centímetros, de acuerdo con estimaciones de Meteorología e Hidrología.

El temporal alcanzó a localidades como Lambaré, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Areguá e Itauguá. La violencia de la granizada provocó parabrisas rotos, vehículos abollados y daños en techos y otras estructuras. También se registró la caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico.

La Secretaría de Emergencia Nacional informó que alrededor de 400 viviendas sufrieron daños, principalmente por la pérdida de sus techos. Capiatá fue una de las zonas más afectadas, mientras que en Areguá también se reportaron familias damnificadas por el temporal.

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Además de los daños en viviendas y vehículos, el temporal generó inconvenientes en algunos centros de salud y dejó sectores anegados. Las autoridades desplegaron cuadrillas para asistir a las zonas afectadas y avanzar con el restablecimiento del servicio eléctrico.

Los videos es imagenes más impactantes del granizo en Paraguay El granizo deja daños en el Departamento Central de Paraguay



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Una fuerte tormenta dejó en Paraguay granizos de tamaño extraordinario, algunos comparables con pelotas de tenis e incluso mayores.



Las imágenes muestran el impresionante tamaño de las piedras de hielo que cayeron durante el… pic.twitter.com/1HoI8HhWpI — Maibort Petit (@maibortpetit) October 4, 2026