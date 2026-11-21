El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa las alertas por precipitaciones para 12 provincias de Argentina. Durante la tarde noche del viernes se registró un violento temporal en Córdoba, que provocó destrozos, familias evacuadas y rutas cortadas. ¿Cómo seguirá el clima?

En CABA puede ser que se registren lluvias durante la noche del sábado 21 de noviembre.

Después del brutal temporal que afectó Córdoba y alrededores, generando destrozos y familias evacuadas , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta por tormentas en el centro del país. Las condiciones meteorológicas no cambiarán demasiado de cara al fin de semana largo, aunque las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30 grados .

El SMN informó que las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz están bajo alerta amarilla por tormentas.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Este sistema de tormentas avanzará hacia la zona de Buenos Aires, desde Meteored aseguraron que "en el AMBA, el tiempo comenzará a desmejorar entre el atardecer y las primeras horas de la noche . Los chaparrones y las tormentas podrían prolongarse durante la noche del sábado y hasta la madrugada del domingo 22".

20 NOV | Varios eventos de tormentas se desarrollarán en diferentes regiones del país. En el norte, la interacción de un frente estacionario con una masa de aire cálida, muy húmeda e muy inestable provoca tormentas de variada intensidad pic.twitter.com/Leed1B84CW

Mientras que la zona cordillerana de San Juan, Catamarca y La Rioja está bajo avisos por viento Zonda con velocidades entre 20 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Violento temporal en Córdoba: cayeron más de 100 mm y hubo evacuados y rutas cortadas

Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó este viernes por la madrugada a varias localidades del sur y este de Córdoba y dejó destrozos a su paso: hubo calles inundadas, árboles caídos, voladura de techos, derrumbes y cortes de luz, lo que obligó a cortar rutas y evacuar a vecinos de distintas ciudades.

Según el reporte del gobierno provincial, las localidades más afectadas por el viento fueron San Francisco y Calchín Oeste, donde se registraron ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora; en el caso de General Cabrera y General Deheza, las precipitaciones llegaron a 117 milímetros en menos de 24 horas.

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Mientras el gobierno provincial y los municipios continúan trabajando para determinar la magnitud de los daños, las primeras evaluaciones indican que en San Francisco se registraron "voladuras de techos, caída de árboles, daños en galpones y afectaciones en distintos espacios públicos". Además, se dañaron ocho subestaciones eléctricas y casi el 70% de la ciudad quedó sin suministro.

Una situación similar se registró en Calchín Oeste, donde se reportó "un fenómeno de viento de características compatibles con una cola de tornado" que también provocó "voladuras de techos, caída de árboles y daños en el tendido eléctrico". Esa localidad tampoco tenía luz, aunque no se registraron heridos.