Continúa el mal tiempo: rige una alerta meteorológica por tormentas para 10 provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Además, para Buenos Aires se espera que para el día viernes vuelvan las lluvias.

Las lluvias retornarán a  Buenos Aires durante el viernes 7 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas para diez provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del jueves 6 de noviembre se esperan unos fenómenos acompañados por granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Desde el SMN detallaron que las provincias bajo alerta son Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y Buenos Aires.

Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en muy cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Mientras que la zona cordillerana de Catamarca, San Juan y La Rioja se encuentra bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 120 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El área norte de San Luis, este de La Rioja y oeste de Córdoba será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires

En el pronóstico extendido del SMN adelantaron que las lluvias vuelven a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el próximo viernes 7 de noviembre, las lloviznas y lluvias aisladas comenzarán a primeras horas de la mañana y se mantendrán durante el transcurso del día.

CABA pronóstico 6-11-25
Captura del SMN.

Captura del SMN.

