Esto le pasa al cuerpo si reemplazás la gaseosa por agua durante 30 días: el cambio es rotundo

Sustituir las bebidas azucaradas por agua durante un mes puede generar mejoras visibles en el peso, la presión arterial y los niveles de energía.

Los expertos recomiendan mantener este cambio como hábito cotidiano.

  • Un estudio analizó el impacto de reemplazar gaseosas por agua durante 30 días.
  • Los participantes lograron perder hasta el 5 % de su peso corporal.
  • También se registraron mejoras en la presión arterial y el control del azúcar en sangre.
  • El cambio favorece la salud cardiovascular y reduce el riesgo de diabetes tipo 2.

Cambiar la gaseosa por agua durante un mes puede generar una transformación profunda en el organismo. La reducción del consumo de azúcar impacta directamente en el peso, la salud del corazón y los niveles de energía, según distintos estudios médicos. Beber agua en lugar de refrescos permite estabilizar la glucosa en sangre y mejorar la función metabólica en pocas semanas.

La rutina de ejercicios de 45 segundos para hacer en la cama y tener el abdomen bien plano

Uno de los trabajos más citados sobre este tema fue publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en 2012. Allí participaron 318 adultos con sobrepeso, divididos en tres grupos:

  • Uno reemplazó las bebidas azucaradas por agua
  • Otro las sustituyó por versiones dietéticas
  • El tercero solo recibió orientación alimentaria
Reemplazar bebidas azucaradas por agua mejora la presión arterial y el metabolismo.

Tras seis meses, todos los grupos redujeron su peso entre 1,8 y 2,2 kilos, pero quienes eligieron el agua lograron descender al menos el 5% de su peso inicial, una diferencia considerada clínicamente significativa. Además, este grupo mostró descensos en la presión arterial y niveles más estables de azúcar en sangre.

Qué le pasa al cuerpo si cambiás la gaseosa por agua por 30 días

Los beneficios comienzan a notarse desde los primeros días: el cuerpo se hidrata mejor, se reducen los antojos dulces y mejora la digestión. En la segunda semana, el metabolismo se vuelve más eficiente y aumenta la energía diaria. Al cumplir un mes, los efectos son visibles: piel más luminosa, mejor descanso y una sensación general de ligereza.

Un estudio comprobó que los participantes perdieron hasta el 5% de su peso corporal.

Los especialistas recomiendan incorporar este hábito de forma permanente y acompañarlo con una alimentación equilibrada. Aunque las gaseosas dietéticas pueden parecer una alternativa, los expertos coinciden en que el agua sigue siendo la mejor opción para mantener una buena salud.

