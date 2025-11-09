El Gobierno confirmó que el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff ya está en Israel Fue asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y llevado a Gaza, donde Hamás retuvo sus restos por más de dos años. El presidente Javier Milei había exigido su restitución como parte del acuerdo de paz. Por







Lior Rudaeff era argentino, pero vivía en Israel desde los 7 años.

El Gobierno confirmó que el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff, asesinado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y secuestrado por más de dos años en la Franja de Gaza, fue devuelto a Israel como parte del acuerdo de paz que impulsó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Oficina del Presidente informó que los restos de Rudaeff llegaron a Israel este sábado. Su identidad fue ratificada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tras el proceso de identificación que realizó el Instituto Nacional de Medicina Legal.

"Lior nació en Argentina y vivía en el kibutz Nir Yitzhak junto a su esposa Yaffa, con quien tuvo cuatro hijos: Noam, Nadav, Bar y Ben. Allí forjó una vida dedicada a su comunidad: más de cuatro décadas como voluntario, manejando ambulancias y prestando servicio en el equipo de respuesta a emergencias del kibutz", destacó el Gobierno.

Agregó que Rudaeff "fue asesinado mientras defendía su comunidad" y, luego, "su cuerpo fue secuestrado y llevado a la Franja de Gaza, quedando cautivo por la organización terrorista Yihad Islámica, permaneciendo allí hasta su entrega este sábado como parte del acuerdo de paz".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1987490441546137820&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/tMVAuWPasf — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 9, 2025 Su muerte se determinó oficialmente el 7 de mayo de 2024. "El presidente Javier Milei expresa su solidaridad hacia la familia y sus seres queridos, acompañándolos en este difícil momento, y confía en que poder darle sepultura brinde consuelo después de tanto sufrimiento", concluyó el comunicado.