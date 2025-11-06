6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Vivir bajo el agua: el drama de Urdampilleta tras el peor temporal en 30 años

Las precipitaciones superaron los 140 milímetros en un solo día, mientras que las tormentas provocaron voladuras de techos y destrozos en varias casas de la zona.

Por

Urdampilleta, bajo el temporal más violento de los últimos 30 años.


La localidad de Urdampilleta, en Bolívar, fue una de las zonas más afectadas por el violento temporal que azotó la región durante las últimas horas. Pese a la magnitud del desastre, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales.

Te puede interesar:

Alerta por el inminente impacto de un doble ciclón brasileño en Argentina: cómo estará el pronóstico

El viento, la lluvia y las intensas ráfagas provocaron destrozos generalizados: más de 60 viviendas perdieron sus techos, decenas de árboles fueron derribados, muchas calles quedaron completamente anegadas y el servicio eléctrico colapsó por completo.

El hecho de que gran parte de los campos estaban previamente anegados por las lluvias de las últimas semanas agravó la situación: se estima que unas 5 millones de hectáreas de la provincia de Buenos Aires se encuentran afectadas. En los campos cercanos también se registraron daños, principalmente por la caída de árboles, la rotura de silos y la caída de postes de electrificación rural.

De acuerdo con el medio local La Mañana de Bolívar, los vientos superaron los 120 kilómetros por hora, provocando serios daños estructurales en varias viviendas, algunas de las cuales también sufrieron grietas y derrumbes parciales. Se encontraron árboles caídos junto con el tendido de postes de luz.

Entre los daños materiales más significativos se encuentra el antiguo galpón del ferrocarril, una estructura centenaria que no resistió la tormenta: su techo se desprendió por completo y las chapas quedaron retorcidas entre ramas y escombros.

Producto del desastre, varias familias debieron ser evacuadas y trasladadas al Hospital Juana G. de Miguens, donde se montó un centro de asistencia temporal, mientras que cuadrillas municipales y equipos de emergencia trabajaron de forma ininterrumpida para despejar calles y remover escombros a lo largo de estas jornadas.

Aunque se estima que el reemplazo de los postes y el tendido de cables llevará varios días, esperan recobrar el suministro con celeridad.

Los 140 milímetros de lluvia caídos en pocas horas obligaron a la intervención de los Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, con apoyo de dotaciones de Bolívar, Pehuajó y localidades vecinas. Los equipos trabajaron a destajo en el desagote de viviendas, rescate de vecinos y tareas de asistencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las lluvias retornarán a  Buenos Aires durante el viernes 7 de noviembre.

Continúa el mal tiempo: rige una alerta meteorológica por tormentas para 10 provincias de Argentina

Mejoran las condiciones del tiempo para Buenos Aires. 

¿Hoy llueve? Rige una alerta amarillas por tormentas en Argentina: cúal es el pronóstico del tiempo

play

Temporal en Bolívar: inundaciones, cortes de luz, techos volados y destrozos en la zona

play

Hoy llueve: hay alerta meteorológica amarilla en CABA, todo el conurbano y gran parte de la provincia de Buenos Aires

Las tormentas afectarán Buenos Aires y otras provincias de la zona centro.

Tras el veranito, vuelven las tormentas: hay alerta en Buenos Aires y otras ocho provincias

El huracán Melissa tuvo un devastador paso.

Huracán Melissa: al menos 28 muertos en Jamaica pero advierten que podría haber más víctimas

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 12 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 21 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 25 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 40 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 42 minutos