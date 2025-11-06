Vivir bajo el agua: el drama de Urdampilleta tras el peor temporal en 30 años

Las precipitaciones superaron los 140 milímetros en un solo día, mientras que las tormentas provocaron voladuras de techos y destrozos en varias casas de la zona.

La localidad de Urdampilleta , en Bolívar, fue una de las zonas más afectadas por el violento temporal que azotó la región durante las últimas horas. Pese a la magnitud del desastre, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales .

El viento, la lluvia y las intensas ráfagas provocaron destrozos generalizados: más de 60 viviendas perdieron sus techos , decenas de árboles fueron derribados, muchas calles quedaron completamente anegadas y el servicio eléctrico colapsó por completo .

El hecho de que gran parte de los campos estaban previamente anegados por las lluvias de las últimas semanas agravó la situación: se estima que unas 5 millones de hectáreas de la provincia de Buenos Aires se encuentran afectadas. En los campos cercanos también se registraron daños , principalmente por la caída de árboles, la rotura de silos y la caída de postes de electrificación rural.

De acuerdo con el medio local La Mañana de Bolívar, los vientos superaron los 120 kilómetros por hora , provocando serios daños estructurales en varias viviendas, algunas de las cuales también sufrieron grietas y derrumbes parciales. Se encontraron árboles caídos junto con el tendido de postes de luz.

Entre los daños materiales más significativos se encuentra el antiguo galpón del ferrocarril , una estructura centenaria que no resistió la tormenta: su techo se desprendió por completo y las chapas quedaron retorcidas entre ramas y escombros.

Producto del desastre, varias familias debieron ser evacuadas y trasladadas al Hospital Juana G. de Miguens, donde se montó un centro de asistencia temporal, mientras que cuadrillas municipales y equipos de emergencia trabajaron de forma ininterrumpida para despejar calles y remover escombros a lo largo de estas jornadas.

Aunque se estima que el reemplazo de los postes y el tendido de cables llevará varios días, esperan recobrar el suministro con celeridad.

Los 140 milímetros de lluvia caídos en pocas horas obligaron a la intervención de los Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, con apoyo de dotaciones de Bolívar, Pehuajó y localidades vecinas. Los equipos trabajaron a destajo en el desagote de viviendas, rescate de vecinos y tareas de asistencia.