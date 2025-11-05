¿Hoy llueve? Rige una alerta amarillas por tormentas en Argentina: cúal es el pronóstico del tiempo Tras las fuertes precipitaciones en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. ¿Cuándo vuelve la primavera? Por







Mejoran las condiciones del tiempo para Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para algunas localidades de Argentina. Tras las fuertes lluvias que afectaron la provincia de Buenos Aires, las condiciones meteorológicas continúan inestables en ciertas regiones del país. ¿Cuándo vuelve la primavera?

Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas son: Río Negro, Mendoza, Neuquén y San Luis. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, expresaron desde el SMN.

Desde Meteored aclararon que las lluvias y tormentas serán como consecuencia del paso de "dos vórtices o vaguadas cerradas y pronunciadas en niveles medios y altos de la troposfera, zonas de baja presión que llegarán desde el océano Pacífico y cruzarán la cordillera central, dejando un impacto significativo" en Neuquén, Mendoza y San Luis.

Más info y recomendaciones: https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/JJyynMDQ08 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 5, 2025 Para la provincia de Buenos Aires se espera que las condiciones meteorológicas mejoren durante el transcurso de la jornada del miércoles 5 de noviembre, la mínima será de 14°, mientras que la máxima rozará los 21° con un cielo parcialmente despejado.

Para el jueves 6, se esperan que las nubes ingresen en gran parte del territorio del AMBA y se mantenga el cielo nublado, con mínima de 12° y máxima de 19°. Sin embargo, según el pronóstico extendido, es posible que para el viernes 7 retorne la inestabilidad y se presenten lloviznas.