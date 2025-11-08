Continúa la alerta meteorológica por tormentas en cuatro provincias: cuándo mejorará el tiempo Persisten las lluvias abundantes y la fuerte actividad eléctrica en algunas localidades de Argentina. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán en el AMBA durante la semana próxima. ¿Aumentan las temperaturas o vuelve el frío? Por







Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa se encuentran bajo alerta. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. A pesar de esto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las condiciones meteorológicas mejorarán durante la semana próxima con un leve incremento de las temperaturas.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. En esta región se espera que las precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm.

En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para este sábado 8 se presentarán lluvias aisladas durante las primeras horas del día, mejorando las condiciones para lo que resta del fin de semana. La máxima será de 21° y la mínima de 12°. Durante el domingo 9, el cielo permanecerá nublado.

CABA pronóstico 8-11-25 Captura SMN. Sin embargo, para el lunes 10 la máxima trepará a los 27° y para el martes 11, alcanzará los 28°. Aunque las mínimas se mantendrán frescas entre 14° y 16°.

A pesar de este panorama con temperaturas más primaverales, desde Meteored anunciaron el arribo de dos pulsos de aire frío, durante la semana y de cara al próximo fin de semana.

"La primera irrupción de aire frío ocurrirá entre martes y jueves, con poca afectación a las temperaturas en la región patagónica, en tanto que sobre la región central se observe una disminución en promedio de 4 a 5 °C", informaron. La segunda irrupción será al finalizar la semana, donde "se esperan madrugadas y mañanas frescas a frías en algunas localidades del centro del país el próximo fin de semana".