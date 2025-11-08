8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Continúa la alerta meteorológica por tormentas en cuatro provincias: cuándo mejorará el tiempo

Persisten las lluvias abundantes y la fuerte actividad eléctrica en algunas localidades de Argentina. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán en el AMBA durante la semana próxima. ¿Aumentan las temperaturas o vuelve el frío?

Por
Neuquén

Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa se encuentran bajo alerta. 

Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina. A pesar de esto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las condiciones meteorológicas mejorarán durante la semana próxima con un leve incremento de las temperaturas.

La Conferencia de las Partes llega por primera vez a la Amazonía.
Te puede interesar:

Con la incertidumbre de la participación de Argentina, comienza la COP30 en Brasil

Las provincias bajo alerta por tormentas son Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. En esta región se espera que las precipitaciones estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm.

En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para este sábado 8 se presentarán lluvias aisladas durante las primeras horas del día, mejorando las condiciones para lo que resta del fin de semana. La máxima será de 21° y la mínima de 12°. Durante el domingo 9, el cielo permanecerá nublado.

CABA pronóstico 8-11-25
Captura SMN.

Captura SMN.

Sin embargo, para el lunes 10 la máxima trepará a los 27° y para el martes 11, alcanzará los 28°. Aunque las mínimas se mantendrán frescas entre 14° y 16°.

A pesar de este panorama con temperaturas más primaverales, desde Meteored anunciaron el arribo de dos pulsos de aire frío, durante la semana y de cara al próximo fin de semana.

"La primera irrupción de aire frío ocurrirá entre martes y jueves, con poca afectación a las temperaturas en la región patagónica, en tanto que sobre la región central se observe una disminución en promedio de 4 a 5 °C", informaron.

La segunda irrupción será al finalizar la semana, donde "se esperan madrugadas y mañanas frescas a frías en algunas localidades del centro del país el próximo fin de semana".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las lluvias se presentarán durante la jornada del viernes. 

Hoy llueve: rige una alerta meteorológica por tormentas para varias provincias de Argentina

play

El drama de Urdampilleta tras el peor temporal en 30 años: mucha agua y edificios destruidos

play

Alerta por el inminente impacto de un doble ciclón brasileño en Argentina: cómo estará el pronóstico

Las lluvias retornarán a  Buenos Aires durante el viernes 7 de noviembre.

Continúa el mal tiempo: rige una alerta meteorológica por tormentas para 10 provincias de Argentina

Mejoran las condiciones del tiempo para Buenos Aires. 

¿Hoy llueve? Rige una alerta amarillas por tormentas en Argentina: cúal es el pronóstico del tiempo

play

Temporal en Bolívar: inundaciones, cortes de luz, techos volados y destrozos en la zona

Rating Cero

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor.

¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.
play

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cómo podés ahorrar casi $150.000 en noviembre 2025 con Cuenta DNI

Hace 19 minutos
La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.  

Computadoras, cámaras y más: cuál es el remate de ARCA que llama la atención para noviembre 2025

Hace 30 minutos
Los feriados destacados en el mes de noviembre 2025.

Uno por uno: cuáles son todos los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

Hace 41 minutos
Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.

Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

Hace 45 minutos
Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa se encuentran bajo alerta. 

Continúa la alerta meteorológica por tormentas en cuatro provincias: cuándo mejorará el tiempo

Hace 48 minutos