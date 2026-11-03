Viviam Perrone explica la carta a León XIV: "No mendigamos una reunión, solo pedimos una oración"

La fundadora de Madres del Dolor aclaró que no buscan una audiencia formal con el Sumo Pontífice, sino un gesto de acompañamiento espiritual para "las almas que fueron arrebatadas".

La referente de Madres del Dolor explicó por qué no solicitaron una audiencia con el Pontífice.

En el marco de la visita esperada de León XIV a la Argentina , un grupo de familiares de víctimas de delitos e inseguridad en nuestro país, encabezados por la mamá de Kevin Sedano (fallecido en un siniestro vial), Viviam Perrone , enviaron una carta abierta al Sumo Pontífice. “No me pareció seguir mendigando una reunión; solo pedimos una oración para las almas que fueron arrebatadas”

El escrito , respaldado por distintos referentes de la lucha contra la impunidad, apela a la sensibilidad del líder de la Iglesia Católica pero sin pedirle un espacio en una agenda apretada.

" No me pareció seguir mendigando una reunión, como ya mendigamos justicia” , detalló Perrone a C5N, al explicar las razones por las cuales decidieron escribir este comunicado y abstenerse de juntar firmas para ser recibidos en audiencia con el Papa, como hicieron otras instituciones.

Los activistas hacen un llamado de atención a la Iglesia y a la sociedad misma, con una reflexión sobre la contención que reciben las familias golpeadas por el crimen. “Jesús no se olvidó de nosotros, pero a veces la Iglesia sí” , advirtieron en el escrito, marcando el desamparo frente a las visitas pastorales que realiza generalmente el Santo Padre a los penales para llevar esperanza a quienes cumplen una condena.

En este sentido, quienes firmaron aclararon que no buscan privilegios, sino el mismo nivel de empatía hacia quienes sufren las consecuencias de la criminalidad:

“Nosotros, los abajo firmantes, familiares de víctimas de delitos, alzamos nuestra voz para solicitar que la Iglesia, a través de su líder, el Papa León XIV, sea también ejemplo de contención y acompañamiento para quienes debemos vivir con una condena que no elegimos: la de perder a nuestros seres amados como consecuencia de acciones criminales. No es nuestra intención ocupar el tiempo del Sr. Pontífice ni solicitar una reunión con él (...) Jesús lavó los pies de quienes eran rechazados y marginados. Se acercó a quienes sufrían y necesitaban consuelo. Nosotros muchas veces también nos sentimos olvidados y desechados por la sociedad y la Justicia”, detalla el documento.

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Un reclamo guiado por la fe y el duelo

Viviam Perrone, fundadora en 2004 de la Asociación Civil Madres del Dolor, tras el asesinato de su hijo Kevin Sedano, de 14 años, atropellado por Eduardo Sukiassian, hecho por el que murió días después en el hospital local, detalló que la fuerza que impulsa a las familias a continuar en pie está en el recuerdo de sus hijos, hermanos y cónyuges.

“El significado que tiene es que siempre estamos pidiendo que nuestros ‘ángeles’ estén descansando en paz, ya que no les permitieron seguir viviendo la vida feliz que tenían. Si es que existe un cielo donde ellos puedan estar, estamos seguros de que están ahí. Lo que pedimos es que realmente esa oración sea para sus almas, para que puedan estar en paz, y para los familiares de víctimas, para que sigamos teniendo fuerzas hasta el día que nos encontremos con ellos”, explicó a C5N la activista.

Entre los acompañantes del escrito figuran destacados referentes de la lucha por la justicia en Argentina: