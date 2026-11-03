4 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Viviam Perrone explica la carta a León XIV: "No mendigamos una reunión, solo pedimos una oración"

La fundadora de Madres del Dolor aclaró que no buscan una audiencia formal con el Sumo Pontífice, sino un gesto de acompañamiento espiritual para "las almas que fueron arrebatadas".

Marina Hermoso
Por
Marina Hermoso
La referente de Madres del Dolor explicó por qué no solicitaron una audiencia con el Pontífice.

La referente de Madres del Dolor explicó por qué no solicitaron una audiencia con el Pontífice.

Redes sociales

En el marco de la visita esperada de León XIV a la Argentina, un grupo de familiares de víctimas de delitos e inseguridad en nuestro país, encabezados por la mamá de Kevin Sedano (fallecido en un siniestro vial), Viviam Perrone, enviaron una carta abierta al Sumo Pontífice. “No me pareció seguir mendigando una reunión; solo pedimos una oración para las almas que fueron arrebatadas”

Lali se manifestó contra el episodio violento.
Te puede interesar:

Lali repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: "Total normalidad y silencio"

El escrito, respaldado por distintos referentes de la lucha contra la impunidad, apela a la sensibilidad del líder de la Iglesia Católica pero sin pedirle un espacio en una agenda apretada.

"No me pareció seguir mendigando una reunión, como ya mendigamos justicia”, detalló Perrone a C5N, al explicar las razones por las cuales decidieron escribir este comunicado y abstenerse de juntar firmas para ser recibidos en audiencia con el Papa, como hicieron otras instituciones.

Los activistas hacen un llamado de atención a la Iglesia y a la sociedad misma, con una reflexión sobre la contención que reciben las familias golpeadas por el crimen. “Jesús no se olvidó de nosotros, pero a veces la Iglesia sí”, advirtieron en el escrito, marcando el desamparo frente a las visitas pastorales que realiza generalmente el Santo Padre a los penales para llevar esperanza a quienes cumplen una condena.

En este sentido, quienes firmaron aclararon que no buscan privilegios, sino el mismo nivel de empatía hacia quienes sufren las consecuencias de la criminalidad:

“Nosotros, los abajo firmantes, familiares de víctimas de delitos, alzamos nuestra voz para solicitar que la Iglesia, a través de su líder, el Papa León XIV, sea también ejemplo de contención y acompañamiento para quienes debemos vivir con una condena que no elegimos: la de perder a nuestros seres amados como consecuencia de acciones criminales. No es nuestra intención ocupar el tiempo del Sr. Pontífice ni solicitar una reunión con él (...) Jesús lavó los pies de quienes eran rechazados y marginados. Se acercó a quienes sufrían y necesitaban consuelo. Nosotros muchas veces también nos sentimos olvidados y desechados por la sociedad y la Justicia”, detalla el documento.

Un reclamo guiado por la fe y el duelo

Viviam Perrone, fundadora en 2004 de la Asociación Civil Madres del Dolor, tras el asesinato de su hijo Kevin Sedano, de 14 años, atropellado por Eduardo Sukiassian, hecho por el que murió días después en el hospital local, detalló que la fuerza que impulsa a las familias a continuar en pie está en el recuerdo de sus hijos, hermanos y cónyuges.

“El significado que tiene es que siempre estamos pidiendo que nuestros ‘ángeles’ estén descansando en paz, ya que no les permitieron seguir viviendo la vida feliz que tenían. Si es que existe un cielo donde ellos puedan estar, estamos seguros de que están ahí. Lo que pedimos es que realmente esa oración sea para sus almas, para que puedan estar en paz, y para los familiares de víctimas, para que sigamos teniendo fuerzas hasta el día que nos encontremos con ellos”, explicó a C5N la activista.

Entre los acompañantes del escrito figuran destacados referentes de la lucha por la justicia en Argentina:

  • Viviam Perrone (mamá de Kevin Sedano)

  • Jimena Adúriz (mamá de Ángeles Rawson)

  • Guillermo Bargna y Victoria Gil (padres de Soledad Bargna)

  • Alberto Lebbos (papá de Paulina Lebbos)

  • Isabel Yaconis (mamá de Lucila Yaconis)

  • Nora Iglesias (mamá de Marcela Iglesias)

  • Marcela Smoulenar y Ottaviano Ricardo (padres de Cristian Ottaviano)

  • Sandra Pérez (mamá de Zaira Rodríguez)

  • Mónica Pueblas (mamá de Lety Allo)

  • Silvia Fredes (mamá de Martina Miranda)

  • Nelvi Volders (mamá de Sofía Osswald)

  • Stella González y Marcelo Miranda (padres de Agustín Miranda)

  • Silvia González (mamá de Sacha Iván Viguera)

  • Andrea Rondanina (mamá de Anita Peralta Rondanina)

  • Sabrina Mascarello (mamá de Lucas Emanuel Peralta Luna)

  • Carolina Palacios (madre de Salvador Tomás)

  • Javier Forastieri (papá de Damián Forastieri)

  • Estela Fernández (mamá de Nicolás Naddeo)

  • Ana Paola Iannone (hermana de Gisela Iannone)

  • María Angélica Guaraz (mamá de Lautaro Juárez)

  • Eva Verónica Moreira y Jorge Gabriel Delgado (abuelos de Mateo Leonel Delgado)

  • Silvia Riedel (mamá de Martín Torres Riedel)

  • Alejandro Ferreyra (papá de Matías)

  • Mónica Jenkins (mamá de Fran Murcia)

  • Alejandra Otero (mamá de Vito Otero)

  • Miriam Sonia Méndez (esposa de Hugo Ramón Fuenzalida — Salta)

  • Susana Lazzaro (mamá de Federico D. G. Aguirre Lazzaro)

  • Gabriela Casco (mamá de Ramiro Pizzolato)

  • Juliana Belén Pólvora (mamá de Kiara Neira)

  • Lorena Rivero (mamá de Matías Durán — Lomas de Zamora)

  • Silvia Elena Servera, Sergio José Roldán y María Candela Roldán (mamá, papá y hermana de Juan Ignacio Roldán — CABA)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jairo cantará en Córdoba por la visita del papa León XIV.

Jairo reveló el pedido que recibió para cantar en Córdoba por la visita del papa León XIV: "Va a estar lindo"

Los usuarios, atentos por la circulación de los colectivos.

El papa León XIV en Argentina: cómo funcionarán los colectivos en el AMBA y quiénes viajarán gratis

Guillermo Coppola habló de la propuesta que recibió por la visita de León XIV.

La insólita propuesta que recibió Coppola por la visita del papa León XIV: "No me parece"

Monseñor Braida habló antes de la llegada del Papa a la Argentina.

Fuerte mensaje de la Iglesia antes de la visita del Papa: "Hay sectores muy postergados que necesitan una mano más grande"

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Pettovello afirmó que León XIV no criticará al Gobierno: "No hará ningún comentario"

El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

Rating Cero

¡No se lo esperaba! La China recibió la peor traición.

"Yo fui": la inesperada traición de un amigo íntimo de la China Suárez que reavivó una vieja polémica

Horacio Cabak recordó el ida y vuelta que mantuvo con la periodista en PH.
play

Horacio Cabak destrozó a la China Ansa tras su cruce con Santiago Maratea: "Me lo hizo a mí"

Jairo cantará en Córdoba por la visita del papa León XIV.

Jairo reveló el pedido que recibió para cantar en Córdoba por la visita del papa León XIV: "Va a estar lindo"

El video que publicó el influencer y que sorprendió: el insolito accidente del exhermanito.

Thiago Medina sufrió un insólito accidente mientras estaba con sus hijas: "No saben lo que me duele"

Guillermo Coppola habló de la propuesta que recibió por la visita de León XIV.

La insólita propuesta que recibió Coppola por la visita del papa León XIV: "No me parece"

El dolor de Lucas Bertero tras ser estafado.
play

Lucas Bertero rompió en llanto al contar la estafa millonaria que sufrió: "Me quedé en la calle"

últimas noticias

Chris Pappas se impuso ante John Sununu en New Hampshire y llegará al Senado.

El demócrata Chris Pappas se impuso en New Hampshire y será el primer hombre gay en el Senado de EEUU

Hace 50 minutos
Trump cruzó a Fox por difundir encuestas que no lo favorecían.

Trump cruzó a Fox News por los sondeos que difundió: "Son ellos, mis cifras están mejor que nunca"

Hace 1 hora
El hombre de 58 años fue detenido en Lomas de Zamora.

Detuvieron a un hombre que amenazó de muerte a Milei, a su hermana y al intendente de Lomas de Zamora

Hace 1 hora
El diputado español y titular de VOX, Santiago Abascal, y el presidente Javier Milei.

Milei partió a España: reunión con el líder de Vox y actividades de la Cumbre Iberoamericana

Hace 1 hora
Una falsa entrevista laboral y la descarga de un archivo dieron inicio al robo cripto más grande de la historia.

Ciberataque histórico a Binance: una falsa entrevista laboral y malware provocaron el robo de u$s6.300 millones

Hace 1 hora