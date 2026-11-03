Fuerte mensaje de la Iglesia antes de la visita del Papa: "Hay sectores muy postergados que necesitan una mano más grande" El presidente de la Pastoral Social, monseñor Dante Braida, envió una fuerte advertencia a la Casa Rosada a días de la llegada del pontífice al país. Defendió el rol del Estado, reclamó empleo formal ante la crisis y pidió "una democracia más participativa que involucre a todos". Por Agregar C5N en









Monseñor Braida habló antes de la llegada del Papa a la Argentina.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, envió este martes un contundente mensaje al Gobierno en el marco de la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina, fijada para el próximo domingo.

En declaraciones radiales, el prelado de La Rioja fijó postura frente al modelo oficial y expuso la brecha social. Durante la entrevista, el obispo aseveró: "Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino".

El líder eclesiástico apuntó contra la falta de contención estatal para los vulnerables. Sobre esta problemática, Braida subrayó que hay "sectores muy postergados que necesitan una mano más grande" e insistió en la urgencia de generar fuentes de trabajo.

La Iglesia reivindica la justicia social frente al ajuste económico Monseñor Braida destacó la labor solidaria de las organizaciones comunitarias en los barrios golpeados. No obstante, advirtió que la asistencia resulta insuficiente si el Estado no aporta herramientas concretas para la inserción plena de los ciudadanos.

El obispo contrapuso la doctrina social de la Iglesia con la retórica oficial que desestima la equidad. En esa línea, la autoridad pastoral sentenció: "El desarrollo requiere la promoción humana" y reclamó la puesta en marcha de "una democracia más participativa que involucre a todos".

Asimismo, el prelado ratificó la validez de un concepto cuestionado por el Poder Ejecutivo. Braida argumentó: "La justicia social nos habla de oportunidades para todos y también nos habla de un compromiso de todos". Con respecto a la figura de la máxima autoridad vaticana, el titular de la comisión aclaró que "el Papa viene para todos los argentinos". Por ese motivo, el obispo convocó a sumarse a creyentes, no creyentes y dirigentes de diversos espacios políticos.