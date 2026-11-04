Donald Trump cruzó a Fox News por los sondeos que difundió: "Son ellos, mis cifras están mejor que nunca"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cruzó este martes a la cadena de televisión Fox News, que supo ser una de sus mayores defensoras, luego de que difundieran sondeos que no lo favorecían de cara a las elecciones de medio término. "Son ellos, no yo; mis cifras están mejor que nunca", afirmó.
Mientras esperaba los resultados de las legislativas —en las que, según los primeros números, los demócratas se encaminaban a conseguir la mayoría en ambas cámaras— el líder republicano publicó un extenso posteo en Truth Social en el que cuestionó al canal de noticias y aseguró que su audiencia cayó "drásticamente" desde que se puso en su contra.
"Todos los que solían ver Fox y ya no lo hacen lo entienden. Son ellos, no yo; mis cifras son mejores que nunca. La nueva encuesta de CNN afirma que Trump tiene un 99% de apoyo entre los republicanos y, entre los presidentes republicanos, un 53%, en comparación con Ronald Reagan (18%) y Abraham Lincoln (8%). Fox lo sabe, ¡y todos los demás también!", expresó.
Trump acusó a la cadena de aportar fondos a las campañas de varios candidatos demócratas, a los que definió como "lo peor de lo peor". "No es de extrañar que los índices de audiencia de Fox News se estén desplomando, y van a caer mucho más. Han caído muchísimo, no por mi culpa, ¡sino porque están en mi contra! Esto ya pasó una vez, y Fox casi colapsa. ¡Está pasando de nuevo!", vaticinó.
Trump pidió a sus seguidores que voten: "Ganamos por paliza"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a que sus seguidores asistan a votar en las elecciones de medio término que se desarrollaban este martes en el país norteamericano. También remarcó que si los simpatizantes republicanos concurren a las urnas, su espacio se impondrá "por paliza".
En diálogo con Fox News, Trump instó a que sus partidarios participen de los comicios y se mostró optimista por los resultados. "Solo les pido a todos que imaginen que estoy en la boleta electoral. Tenemos que mantener a Estados Unidos grande. Si nuestra gente vota, ganamos por paliza", expresó.