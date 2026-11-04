4 de noviembre de 2026 Inicio
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Donald Trump cruzó a Fox News por los sondeos que difundió: "Son ellos, mis cifras están mejor que nunca"

Mientras esperaba los resultados de las elecciones de medio término, el presidente estadounidense criticó al canal de noticias que supo ser uno de sus mejores aliados. "Su audiencia ha caído muchísimo, no por mi culpa, ¡sino porque están en mi contra!", aseguró.

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Trump cruzó a Fox por difundir encuestas que no lo favorecían.

Trump cruzó a Fox por difundir encuestas que no lo favorecían.

REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cruzó este martes a la cadena de televisión Fox News, que supo ser una de sus mayores defensoras, luego de que difundieran sondeos que no lo favorecían de cara a las elecciones de medio término. "Son ellos, no yo; mis cifras están mejor que nunca", afirmó.

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Mientras esperaba los resultados de las legislativas —en las que, según los primeros números, los demócratas se encaminaban a conseguir la mayoría en ambas cámaras— el líder republicano publicó un extenso posteo en Truth Social en el que cuestionó al canal de noticias y aseguró que su audiencia cayó "drásticamente" desde que se puso en su contra.

"Todos los que solían ver Fox y ya no lo hacen lo entienden. Son ellos, no yo; mis cifras son mejores que nunca. La nueva encuesta de CNN afirma que Trump tiene un 99% de apoyo entre los republicanos y, entre los presidentes republicanos, un 53%, en comparación con Ronald Reagan (18%) y Abraham Lincoln (8%). Fox lo sabe, ¡y todos los demás también!", expresó.

Trump acusó a la cadena de aportar fondos a las campañas de varios candidatos demócratas, a los que definió como "lo peor de lo peor". "No es de extrañar que los índices de audiencia de Fox News se estén desplomando, y van a caer mucho más. Han caído muchísimo, no por mi culpa, ¡sino porque están en mi contra! Esto ya pasó una vez, y Fox casi colapsa. ¡Está pasando de nuevo!", vaticinó.

Trump pidió a sus seguidores que voten: "Ganamos por paliza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a que sus seguidores asistan a votar en las elecciones de medio término que se desarrollaban este martes en el país norteamericano. También remarcó que si los simpatizantes republicanos concurren a las urnas, su espacio se impondrá "por paliza".

En diálogo con Fox News, Trump instó a que sus partidarios participen de los comicios y se mostró optimista por los resultados. "Solo les pido a todos que imaginen que estoy en la boleta electoral. Tenemos que mantener a Estados Unidos grande. Si nuestra gente vota, ganamos por paliza", expresó.

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