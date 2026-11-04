El demócrata Chris Pappas se impuso en New Hampshire y será el primer hombre gay en el Senado de EEUU

El resultado conserva para los "azules" el escaño de Jeanne Shaheen, quien no buscó otro mandato. Si bien la Cámara Alta ya tuvo integrantes del colectivo LGTBIQ+, hasta ahora ningún varón abiertamente homosexual había llegado a ese cuerpo mediante el voto popular.

El demócrata Chris Pappas derrotó al republicano John Sununu en las elecciones de este martes en New Hampshire y retuvo para su partido la banca que dejará Jeanne Shaheen en el Senado de Estados Unidos, un resultado que lo convertirá, desde enero, en el primer hombre abiertamente gay en integrar esa cámara.

Trump cruzó a Fox News por los sondeos que difundió: "Son ellos, mis cifras están mejor que nunca"

La disputa por ese escaño fue una de las que podían modificar el equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta. Sununu, exsenador y exintegrante de la Cámara de Representantes, reconoció la derrota poco después del cierre de los centros de votación, de acuerdo con lo informado por la agencia Associated Press.

Pappas, de 46 años, representa desde 2019 al primer distrito de New Hampshire en la Cámara de Representantes, luego de una trayectoria política a nivel estatal que incluyó un mandato como legislador, el cargo de tesorero del condado y un lugar en el Consejo Ejecutivo de New Hampshire.

Chris Pappas: su elección marcará un precedente para los hombres abiertamente gays en el Senado.

La victoria no lo convierte en el primer integrante LGTBIQ+ del Congreso: Tammy Baldwin, de Wisconsin, llegó al Senado en 2013 como la primera persona abiertamente lesbiana en esa cámara. Antes, a fines de los años 80, el demócrata Barney Frank había hecho pública su homosexualidad como legislador de la Cámara de Representantes.

Durante la campaña, Pappas presentó esta elección como una disputa entre New Hampshire y Donald Trump, cuyo respaldo recibió Sununu, y disparó contra las políticas económicas del Gobierno, los aranceles y los recortes en salud, asuntos centrales de una carrera electoral clave para el control del Senado en el país.

Las medidas de Donald Trump contra los derechos LGTBIQ+ en Estados Unidos

El triunfo de Pappas se produce en un contexto de debate sobre los derechos de las personas LGTBIQ+ en Estados Unidos. Al comienzo de su segundo mandato, en enero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que dispuso que el Gobierno federal reconociera únicamente dos sexos: masculino y femenino.

Tras la medida, distintas figuras públicas y referentes del colectivo expresaron también su rechazo, entre ellos la obispa Mariann Budde, quien durante un servicio religioso pidió al presidente que tuviera piedad de los niños gays, lesbianas y transgénero, tanto en familias demócratas como republicanas de todo el país.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, había vetado la ley que restringió los documentos de identidad de personas trans. Web

En febrero de 2026, Kansas revocó más de mil partidas de nacimiento y anuló cientos de licencias de conducir de residentes trans, tras la entrada en vigor de una ley estatal que prohibió modificar el género en esos documentos. La gobernadora demócrata Laura Kelly había vetado la iniciativa, pero los legisladores revirtieron esa decisión.