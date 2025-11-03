3 de noviembre de 2025 Inicio
Violento choque en José C. Paz: un joven detenido por causar la muerte de un matrimonio

La camioneta Volkswagen Amarok que conducía Michael Jean Carballo impactó a gran velocidad contra el Renault 12 en el que viajaban Enzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos.

El matrimonio que viajaba en el Renault 12 embestido por la Volkswagen Amarok en José C. Paz perdió la vida.

Un grave accidente de tránsito ocurrido el viernes en la localidad bonaerense de José C. Paz dejó como saldo la muerte de un matrimonio y graves heridas a su hija mayor. El joven conductor, vecino de la zona, fue detenido y permanece acusado de doble homicidio culposo agravado y lesiones.

El hecho se registró alrededor de las 23:30 en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, donde una camioneta Volkswagen Amarok negra, conducida por Michael Jean Carballo, de 23 años, embistió violentamente al Renault 12 en el que viajaban Enzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos.

De acuerdo con los primeros informes policiales, Carballo se desplazaba solo al momento del siniestro. El test de alcoholemia realizado con pipeta en el lugar dio resultado negativo, aunque los investigadores esperan los análisis de sangre y orina para determinar si el conductor estaba bajo los efectos de alguna sustancia. La fiscalía Nº 4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, encabeza la investigación y aguarda los resultados de las pericias accidentológicas para establecer la velocidad exacta a la que circulaba la camioneta.

Según las primeras observaciones del personal que intervino en el operativo, el velocímetro del vehículo habría quedado marcado en 160 kilómetros por hora, un dato que sugiere una conducción a gran velocidad, aunque su confirmación dependerá de los estudios técnicos. La violencia del impacto fue tal que el Renault 12 quedó completamente destruido y una de las víctimas salió despedida del automóvil.

El choque se produjo en una esquina donde hay un semáforo y una plaza con juegos infantiles cercana. Por la hora en que ocurrió, el lugar se encontraba casi vacío, lo que evitó una tragedia aún mayor. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán fundamentales para reconstruir la dinámica del siniestro y determinar posibles maniobras imprudentes previas al impacto.

Como resultado del accidente, Enzo y Eliana Benítez fallecieron en el acto. Su hija mayor, de 14 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde permanece internada en estado grave. Los dos hermanos menores, de 11 y 7 años, resultaron ilesos y no necesitaron atención médica. Carballo, en tanto, tampoco sufrió heridas de consideración.

La comunidad local se mostró conmocionada por el accidente, que dejó huérfanos a tres menores. Los sobrevivientes quedaron al cuidado de su abuela mientras se organizan acciones solidarias para ayudar a la familia. En las redes sociales, vecinos y allegados impulsaron una colecta destinada a cubrir los gastos del sepelio y la atención médica de la hija mayor.

